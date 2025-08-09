Mirel Rădoi, îngrijorat înaintea returului cu Spartak Trnava: "Mi-e teamă!" - Antena Sport

Mirel Rădoi a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Hermannstadt, programată duminică. Antrenorul de la Universitatea Craivoa a recunoscut că se teme de un scenariu, înaintea returului cu Spartak Trnava.
Universitatea Craiova pleacă cu prima șansă la calificarea în play-off-ul Conference League, după victoria cu 3-0 din prima manșă a „dublei” cu Spartak Trnava. Returul este programat pe 14 august, la ora 21:30 și va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.
Mirel Rădoi este îngrijorat înaintea returului cu Spartak Trnava
Mirel Rădoi se teme de un scenariu în care jucătorii săi s-ar relaxa, după perioada bună pe care echipa a avut-o, în debutul noului sezon.
Legat de duelul cu Hermannstadt, Mirel Rădoi a transmis că se așteaptă la un joc dificil, având în vedere că echipa lui Marius Măldărășanu are momente în care domină jocul fără minge.
„Venim după o lună foarte bună. Mi-e teamă din punct de vedere emoțional ca băieții să nu se relaxeze, pe asta o să mizăm azi la antrenament, în analiza de diseară, în analiza de mâine, ca ei să fie concentrați, pentru că întâlnim o echipă foarte organizată, o echipă care nu îți dă spații să joci ceea ce vrei tu.
De foarte multe ori domină jocul fără minge, obligă adversarul să joace în zonele pe care ei și le doresc. După aceea o tranziție pozitivă foarte bună, foarte rapidă. În momentul în care recuperează mingea, de obicei prima pasă este jucată în față, să poată să surprindă adversarul.
Va fi un joc foarte dificil și pe fondul emoțional pe care îl avem, o stare bună după această calificare. Cumva o să fie și un număr mare de spectatori, iar jocul nostru sunt sigur că va avea de suferit. Nu vom avea foarte multe ocazii, pentru că ocupă foarte bine spațiile”, a spus Mirel Rădoi, la conferința de presă.
