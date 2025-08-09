Mirel Rădoi, îngrijorat înaintea returului cu Spartak Trnava: "Mi-e teamă!" - Antena Sport

Mirel Rădoi a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Hermannstadt, programată duminică. Antrenorul de la Universitatea Craivoa a recunoscut că se teme de un scenariu, înaintea returului cu Spartak Trnava.

Universitatea Craiova pleacă cu prima șansă la calificarea în play-off-ul Conference League, după victoria cu 3-0 din prima manșă a „dublei” cu Spartak Trnava. Returul este programat pe 14 august, la ora 21:30 și va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Mirel Rădoi este îngrijorat înaintea returului cu Spartak Trnava

Mirel Rădoi se teme de un scenariu în care jucătorii săi s-ar relaxa, după perioada bună pe care echipa a avut-o, în debutul noului sezon.

Legat de duelul cu Hermannstadt, Mirel Rădoi a transmis că se așteaptă la un joc dificil, având în vedere că echipa lui Marius Măldărășanu are momente în care domină jocul fără minge.

„Venim după o lună foarte bună. Mi-e teamă din punct de vedere emoțional ca băieții să nu se relaxeze, pe asta o să mizăm azi la antrenament, în analiza de diseară, în analiza de mâine, ca ei să fie concentrați, pentru că întâlnim o echipă foarte organizată, o echipă care nu îți dă spații să joci ceea ce vrei tu.