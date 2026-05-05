Decizia majoră luată de Lautaro Martinez, după titlul cucerit de Inter: „Nu ne putem opri”

Lautaro Martinez (28 de ani) a luat o decizie majoră, după titlul cucerit la Inter, sub comanda lui Cristi Chivu. Starul argentinian a fost întrebat despre viitorul său la echipă, oferind un răspuns categoric.

Lautaro Martinez a transmis că e pregătit să petreacă o perioadă îndelungată la Inter. Starul argentinian nu are în plan să schimbe echipa, fiind concentrat pe ceea ce are de făcut alături de Cristi Chivu.

Lautaro Martinez s-a declarat extrem de fericit, după un nou titlu cucerit cu Inter, mărturisind că echipa nu trebuie să se oprească aici. Formația lui Cristi Chivu are șansa eventului în acest sezon, urmând să dispute finala Cupei Italiei cu Lazio, pe 13 mai, de la ora 22:00.

„Sunt foarte fericit că joc din nou, pentru că am avut această accidentare care m-a ținut departe atât de mult timp. Am revenit pentru meciul cu AS Roma, apoi a trebuit să rămân pe bară din nou din cauza aceleiași accidentări.

Dar, slavă Domnului, am putut să mă întorc pentru acest meci decisiv (n.r. cu Parma), un meci pe care ne-am dorit să-l câștigăm din toate puterile, acasă, în faţa fanilor noştri. Am reușit, iar important este că titlul este al nostru.