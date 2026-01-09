Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o "Zeiţa de la Montreal" - Antena Sport

S-a aflat din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Ajunsă la vârsta de 64 de ani, fosta mare gimnastă, care a scris istorie pentru România, a strâns o avere fabuloasă.

În noiembrie 1989, Nadia a emigrat în Statele Unite ale Americii, apoi în Canada, după care a revenit în SUA şi s-a stabilit la Oklahoma. Ea s-a căsătorit cu Bart Conner, campion de gimnastică al SUA şi campion olimpic, având împreună un băiat, Dylan Paul, născut în 2006.

Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA

Alături de soţul ei, Nadia Comăneci are mai multe afaceri în SUA. “Zeiţa de la Montreal” deţine o academie de gimnastică, numită “Bart Conner Gymnastics Academy”, cât şi o companie de producţie, “Perfect 10 Production Company”.

Pe lângă acestea două, conform laureususa.com, Nadia Comăneci câştigă un sume importante şi din magazinele de articole sportive pe care le deţine.

Nadia Comăneci are o avere estimată la suma fabuloasă de nu mai puţin de 25 de milioane de dolari. Fosta mare sportivă trăiește în Norman, un orășel de lângă Cleveland, capitala statului Ohio. Acolo, Nadia şi soţul Bart Conner locuiesc într-o casă de 310 metri pătrați, estimată la 400.000 de euro, cei doi având şi o vilă de vacanţă în California, estimată la suma de două milioane de dolari.