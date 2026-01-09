Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o "Zeiţa de la Montreal" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 9 ianuarie 2026, 13:35

Nadia Comăneci, în timpul unui eveniment/ Profimedia

S-a aflat din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Ajunsă la vârsta de 64 de ani, fosta mare gimnastă, care a scris istorie pentru România, a strâns o avere fabuloasă.

În noiembrie 1989, Nadia a emigrat în Statele Unite ale Americii, apoi în Canada, după care a revenit în SUA şi s-a stabilit la Oklahoma. Ea s-a căsătorit cu Bart Conner, campion de gimnastică al SUA şi campion olimpic, având împreună un băiat, Dylan Paul, născut în 2006.

Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA

Alături de soţul ei, Nadia Comăneci are mai multe afaceri în SUA. “Zeiţa de la Montreal” deţine o academie de gimnastică, numită “Bart Conner Gymnastics Academy”, cât şi o companie de producţie, “Perfect 10 Production Company”.

Pe lângă acestea două, conform laureususa.com, Nadia Comăneci câştigă un sume importante şi din magazinele de articole sportive pe care le deţine.

Nadia Comăneci are o avere estimată la suma fabuloasă de nu mai puţin de 25 de milioane de dolari. Fosta mare sportivă trăiește în Norman, un orășel de lângă Cleveland, capitala statului Ohio. Acolo, Nadia şi soţul Bart Conner locuiesc într-o casă de 310 metri pătrați, estimată la 400.000 de euro, cei doi având şi o vilă de vacanţă în California, estimată la suma de două milioane de dolari.

Nadia primeşte lună de lună 16.635 de lei, rentă viageră, una care are un statut special, astfel că suma nu a fost modificată după recalcularea pensiilor, ce a avut loc cu mai bine de un an în urmă.

Nadia a intrat în istoria sportului românesc și mondial în 1976, la Montreal, când a reușit să obțină prima notă de 10 la Jocurile Olimpice. Per total, marea noastră campioană a câștigat 5 medalii olimpice de aur, la Jocurile Olimpice din 1976 și 1980.

