Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei: "M-am curăţat" - Antena Sport

Cristi Borcea (56 de ani) a povestit că a fost de două ori în pragul falimentului. De fiecare dată a fost salvat de afacerea cu butelii, care l-a transformat în milionar. Borcea activează şi acum în domeniul buteliilor.

Fost acţionar şi preşedinte executiv al lui Dinamo, Cristi Borcea are o avere estimată la circa 100 de milioane de euro.

Două afaceri l-au adus pe Cristi Borcea în pragul falimentului!

“Au fost două momente în viața mea când am rămas fără bani. Prima oară la Caritas, în 1992 sau 1993, când am băgat multe sute de mii de dolari, iar atunci am vândut ce mai aveam de valoare și am luat-o de la început cu buteliile. Al doilea moment a fost când am adus țigări, iar atunci am pierdut 500.000 de dolari, că atunci se aduceau multe țigări de contrabandă și eu am lucrat legal. Eu îl luam cu 270 de lei, pachetul era în piață cam 100 de lei. Și atunci în mare parte m-am curățat, dar tot buteliile m-au scos. Am vândut celei mai mari firme din lume, HPB, de butelii, și în doi ani au dat faliment. Dacă nu cunoști și nu ești aici și nu știi despre ce e vorba… Experiența, anii te fac să gândești altfel”, dezvăluia Cristi Borcea în podcastul “Tare de Tot”.

În condiţiile în care se discuta despre o posibilă revenire în fotbal a lui Cristi Borcea, cel supranumit “Leonidas” în perioada în care conducea Dinamo a subliniat că nu se mai pune problema să conducă formaţia din Ştefan cel Mare. El a lăsat o portiţă deschisă în ceea ce priveşte posibilitatea ca fiul lui, Patrick, pe care îl lua cu el la meciuri, să intre în acţionariatul “câinilor”. Patrick a moştenit pasiunea pentru Dinamo de la tatăl lui.

Copiii şi-ar dori însă ca Borcea să revină în fotbal. “(n.r: Aţi vrea să îl mai vedeţi pe tati pe stadioane, să bage bani în fotbal?) Daa!”, exclamau copiii lui Cristi Borcea într-un interviu exclusiv pentru AntenaSport.