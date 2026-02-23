Revenire importantă la Real Madrid, înaintea returului cu Benfica! S-a antrenat alături de colegii săi - Antena Sport

Închide meniul
Revenire importantă la Real Madrid, înaintea returului cu Benfica! S-a antrenat alături de colegii săi

Daniel Işvanca Publicat: 23 februarie 2026, 17:49

Jucătorul celor de la Real Madrid / Profimedia

Real Madrid va juca miercuri returul play-off-ului UEFA Champions League, contra celor de la Benfica Lisabona, iar la ultimul antrenament, Alvaro Arbeloa a avut parte de vești bune.

Jude Bellingham a revenit după accidentarea suferită în disputa cu Rayo Vallecano, dar pentru moment este în continuare indisponibil și nu va putea evolua contra grupării din Portugalia.

Jude Bellingham s-a antrenat alături de colegii săi

Jude Bellingham nu a mai jucat din 1 februarie pentru Real Madrid, după ce a suferit o accidentare complicată la tendon, în partida de pe ”Bernabeu”, cu Rayo Vallecano.

De atunci, mijlocașul englez a urmat un proces de recuperare și luni a revenit în sfârșit la antrenamentele cu echipa. Bellingham s-a pregătit inclusiv în sala de fitness, dar pentru moment nu poate juca.

Acesta își dorește să revină cât mai rapid pe gazon, însă totul depinde de cum se va simți și de ce verdict va primi din partea celor din staff-ul medical.

