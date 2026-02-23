(P) Messi decide să-și schimbe planul de antrenament înaintea Campionatului Mondial 2026 - Antena Sport

Aflat clar la finalul carierei sale, Lionel Messi a decis să încheie cariera la nivel internațional în stil grandios. Astfel, căpitanul echipei Inter Miami și a selecționatei Argentinei a decis să-și revizuiască complet programul de antrenament la clubul din Major League Soccer.
Noul plan va prioritiza pregătirea pentru Campionatul Mondial FIFA din 2026, care va fi organizat în SUA, Canada și Mexic.
Până la startul turneului mai e mult, iar suporterii sunt concentrați pe competițiile care se joacă acum. Pariorii urmăresc pronosticuri fotbal pentru Premier League, La Liga și alte turnee. Fotbaliștii care țintesc Mondialul își construiesc însă deja pregătirea, iar Messi nu face excepție. Ca lider al naționalei, pare hotărât să se măsoare cu starurile noii generații și să încerce să aducă din nou glorie Argentinei.
În următoarele luni, argentinianul de 38 de ani ar putea face ajustări importante în programul său de antrenament, astfel încât pregătirea să fie aliniată cât mai bine obiectivului din 2026.
O nouă abordare a pregătirii
Schimbarea principală în regimul de antrenament a lui Mesi va consta într-o reorientare drastică a priorităților. Dacă până acum antrenamentele fizice intensive și lucrul la viteză reprezentau componente esențiale ale pregătirii sale, noul plan pune accent pe recuperare și menținerea formei fizice pe termen lung. Această modificare nu este întâmplătoare – ea vine ca răspuns direct la îngrijorările legate de posibilele accidentări care ar putea compromite participarea sa la Campionatul Mondial.
Mai mult decât atât, legenda argentiniană va beneficia de autonomie totală în ceea ce privește deciziile legate de prezența pe teren. Messi va avea dreptul de a decide singur când să participe la antrenamente și meciuri, câte minute să petreacă pe teren, și când să ia zile libere pentru recuperare.
Măsurile au fost implementate cu un scop clar: minimizarea riscului ca o accidentare să-l priveze pe Messi de șansa de a participa la cel de-al șaselea și ultimul său Campionat Mondial. La cei 39 de ani pe care îi va împlini pe parcursul turneului final, argentinianul este conștient că orice problemă fizică ar putea pune capăt visului său de a apăra titlul cucerit în Qatar în 2022.
Argentina la Campionatul Mondial 2026: Analiza șanselor
Campionatul Mondial 2026 va aduce un format nou extins, cu 48 de echipe care vor participa la turneul final. În calitate de campioană actuală, Argentina a fost repartizată în Grupa J împreună cu Algeria, Austria și Iordania.
Această grupă oferă lui Messi șanse excelente de calificare în faza următoare, Argentina intrând în această grupă în calitate de favorită clară. Algeria și Austria ar putea crea probleme apărării argentiniene în meciurile din faza grupelor. Totuși, experiența argentinienilor la nivel de turnee finale și calitatea individuală superioară ar trebui să facă diferența în aceste meciuri.
Iordania este un outsider clar al grupei. Ca debutanți ai turneului, iordanienii nu au experiență la nivel mondial, iar meciul împotriva lor va oferi ocazia de a acumula golaveraj și a oferi odihnă jucătorilor principali.
Cu un Messi motivat și o echipă solidă în jurul său, Argentina rămâne unul dintre principalii favoriți la câștigarea turneului conform caselor de pariuri.
|Echipă
|Cotă
|Spania
|5.50
|Anglia
|7.00
|Franța
|7.00
|Argentina
|9.50
|Brazilia
|9.50
Luând în considerare toate aceste aspecte, Argentina ar trebui să treacă de faza grupelor fără probleme majore. Obiectivul realist este câștigarea grupei și maximizarea golaverajului, ceea ce ar putea oferi un traseu mai favorabil în fazele eliminatorii.
Obiective personale pentru Messi la Campionatul Mondial 2026
Decizia lui Messi de a-și modifica planul de antrenament demonstrează maturitatea și înțelepciunea acumulată în cei peste 20 de ani de carieră profesionistă. La 38 de ani, argentinianul înțelege că la această vârstă corpul său necesită o abordare diferită, mai prudentă, pentru a rămâne competitiv la cel mai înalt nivel.
Campionatul Mondial 2026 pe plan personal
Deși argentinianul a demonstrat tot ce era de demonstrat pe parcursul carierei sale, mai există unele obiective personale pe care Messi le-ar putea avea la turneu.
Messi este jucătorul cu cele mai multe aparții (26) la faza finală a turneului, și ar putea extinde acest număr. Iată o listă de alte recorduri pe care Messi le-ar putea avea în vizor:
- Cel mai bun golgheter (curent Miroslav Klose cu 16, Messi cu 13)
- Cele mai multe pase de gol (curent Pele cu 10 (sau 9 în unele surse), Messi cu 8)
- Cele mai multe contribuții de gol (curent Pele cu 21, Messi cu 21)
Pentru fanii fotbalului din întreaga lume, Campionatul Mondial din 2026 reprezintă ultima șansă de a-l vedea pe Messi pe scena supremă a fotbalului internațional. Pregătirea sa meticuloasă și determinarea de a minimiza riscurile de accidentare arată cât de mult înseamnă acest turneu pentru legendarul argentinian.
La ultimul său Campionat Mondial, Messi vrea să strălucească la fel cum a facut-o pe parcursul întregii sale cariere.
