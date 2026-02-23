(P) Messi decide să-și schimbe planul de antrenament înaintea Campionatului Mondial 2026 - Antena Sport

Această grupă oferă lui Messi șanse excelente de calificare în faza următoare, Argentina intrând în această grupă în calitate de favorită clară. Algeria și Austria ar putea crea probleme apărării argentiniene în meciurile din faza grupelor. Totuși, experiența argentinienilor la nivel de turnee finale și calitatea individuală superioară ar trebui să facă diferența în aceste meciuri.

Iordania este un outsider clar al grupei. Ca debutanți ai turneului, iordanienii nu au experiență la nivel mondial, iar meciul împotriva lor va oferi ocazia de a acumula golaveraj și a oferi odihnă jucătorilor principali.

Cu un Messi motivat și o echipă solidă în jurul său, Argentina rămâne unul dintre principalii favoriți la câștigarea turneului conform caselor de pariuri.

Echipă Cotă Spania 5.50 Anglia 7.00 Franța 7.00 Argentina 9.50 Brazilia 9.50

Luând în considerare toate aceste aspecte, Argentina ar trebui să treacă de faza grupelor fără probleme majore. Obiectivul realist este câștigarea grupei și maximizarea golaverajului, ceea ce ar putea oferi un traseu mai favorabil în fazele eliminatorii.

Obiective personale pentru Messi la Campionatul Mondial 2026

Decizia lui Messi de a-și modifica planul de antrenament demonstrează maturitatea și înțelepciunea acumulată în cei peste 20 de ani de carieră profesionistă. La 38 de ani, argentinianul înțelege că la această vârstă corpul său necesită o abordare diferită, mai prudentă, pentru a rămâne competitiv la cel mai înalt nivel.

Campionatul Mondial 2026 pe plan personal

Deși argentinianul a demonstrat tot ce era de demonstrat pe parcursul carierei sale, mai există unele obiective personale pe care Messi le-ar putea avea la turneu.

Messi este jucătorul cu cele mai multe aparții (26) la faza finală a turneului, și ar putea extinde acest număr. Iată o listă de alte recorduri pe care Messi le-ar putea avea în vizor:

Cel mai bun golgheter (curent Miroslav Klose cu 16, Messi cu 13)

Cele mai multe pase de gol (curent Pele cu 10 (sau 9 în unele surse), Messi cu 8)

Cele mai multe contribuții de gol (curent Pele cu 21, Messi cu 21)

Pentru fanii fotbalului din întreaga lume, Campionatul Mondial din 2026 reprezintă ultima șansă de a-l vedea pe Messi pe scena supremă a fotbalului internațional. Pregătirea sa meticuloasă și determinarea de a minimiza riscurile de accidentare arată cât de mult înseamnă acest turneu pentru legendarul argentinian.

La ultimul său Campionat Mondial, Messi vrea să strălucească la fel cum a facut-o pe parcursul întregii sale cariere.