Dorian Popa a luat o decizie radicală după ce a fost prins drogat şi în chiloţi la volan, iar iubita de 40 de ani l-a părăsit - Antena Sport

Te punea pe masă și trăgea de el. Eu eram mai panicat ca niciodată. M-a trecut și filmele cu pierderea genunchiului. M-a schimbat asta. M-a făcut să fiu un om mai bun.

Când am făcut RMN-ul mi-au zis: domnule Dorian, ați fost lovit de cal? M-a pufnit și pe mine râsul. Am avut ambele meniscuri rupte, toate ligamentele rupte și condopatie. Oasele au început să se ciocnească între ele și a trebuit refăcut tot cartilajul.

Îi mulțumesc din suflet domnului doctor Codorean. Am stat 5 ore jumate în operație, iar după vreo 4 ore și ceva m-am trezit și vedem pe monitor o sculă și râcâia așa… era ca ăla cu care cureți cartofii. Am zis: hai să mă culc la loc. Nu am mai putut. Eram avion. A fost o operație foarte grea. Când am ieșit de acolo țipam: Băi, Jhonule, sunt bine. Maică-mea țipa la mine: taci din gură, că ne facem de râs. A fost o operație foarte grea.

Apoi a venit recuperarea, a fost foarte bună, dar un pic anevoioasă. Am avut 4 zile de pat, după operație, încă vreo cinci zile de stat în casă. Eram ca un leu în cușcă și după 10 zile de la operație i-am zis domnului doctor: mă duc la sală, azi. Doctorul mi-a zis că nu am voie și i-am spus: mă duc la sală, nu mai pot. Zburam cu cârjele alea. Mi-a zis domnul doctor cum să stau cu piciorul. Urcam două etaje la sală, fără lift fără nimic.MOamenii îmi ziceau că o să mă deformez, dar raționamentul meu era în felul următor: piciorul drept ține 80-90 de kg acum, de ce să-l las și pe ăla să se deformeze”, a dezvăluit Dorian Popa la AS.ro LIVE.