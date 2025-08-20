Ce se întâmplă cu cei 3 jucători importanţi ai FCSB-ului care nu au primit viză pentru Scoţia! - Antena Sport

Cei 3 au făcut deplasarea cu echipa în Scoţia, dar, potrivit informaţiilor AntenaSport, nu au mers la hotel cu echipa. Ei au rămas în aeroport pentru a încerca să rezolve problema cu vizele lor pentru Marea Britanie.

Problema vizelor lui Radunovic, Alhassan şi Ngezana nu s-a rezolvat încă!

Dacă problema se va rezolva, se vor alătura şi ei programului echipei. Avionul FCSB-ului spre Aberdeen a decolat astăzi cu întârziere tocmai din pricina acestei probleme. Decolarea era programată pentru ora 10:00, ora României, dar avionul a plecat aproape de ora 11:00.

Mihai Stoica a dezvăluit ieri problema majoră cu care se confruntă FCSB înaintea duelului din prima manşă a play-off-ului Europa League, cu Aberdeen. Oficialul roş-albaştrilor preciza că Ambasada României de la Londra şi consulatul României din Edinburgh şi-au oferit disponibilitatea de a-i ajuta cu vizele celor 3 jucători. Totuşi, Mihai Stoica sublinia că nu depinde de aceste două entităţi obţinerea vizelor pentru Radunovic, Alhassan şi Ngezana. Cei 3 fotbalişti sunt extracomunitari.

„Nu avem vizele pentru extracomunitari, Radunovic, Ngezana și Baba Alhassan. Există pericolul să nu poată juca, să fie ca Tom Hanks în filmul Terminalul.