Ce se întâmplă cu cei 3 jucători importanţi ai FCSB-ului care nu au primit viză pentru Scoţia! - Antena Sport

Ce se întâmplă cu cei 3 jucători importanţi ai FCSB-ului care nu au primit viză pentru Scoţia!

Home | Fotbal | Europa League | Ce se întâmplă cu cei 3 jucători importanţi ai FCSB-ului care nu au primit viză pentru Scoţia!
Ce se întâmplă cu cei 3 jucători importanţi ai FCSB-ului care nu au primit viză pentru Scoţia!

Publicat: 20 august 2025, 16:14

Ce se întâmplă cu cei 3 jucători importanţi ai FCSB-ului care nu au primit viză pentru Scoţia!

Jucătorii FCSB-ului, la finalul meciului pierdut cu Shkendija de acasă / Profimedia Images

Problema cu vizele lui Risto Radunovic, Baba Alhassan şi Siyabonga Ngezana nu a fost încă rezolvată.

Cei 3 au făcut deplasarea cu echipa în Scoţia, dar, potrivit informaţiilor AntenaSport, nu au mers la hotel cu echipa. Ei au rămas în aeroport pentru a încerca să rezolve problema cu vizele lor pentru Marea Britanie.

Problema vizelor lui Radunovic, Alhassan şi Ngezana nu s-a rezolvat încă!

Dacă problema se va rezolva, se vor alătura şi ei programului echipei. Avionul FCSB-ului spre Aberdeen a decolat astăzi cu întârziere tocmai din pricina acestei probleme. Decolarea era programată pentru ora 10:00, ora României, dar avionul a plecat aproape de ora 11:00.

Mihai Stoica a dezvăluit ieri problema majoră cu care se confruntă FCSB înaintea duelului din prima manşă a play-off-ului Europa League, cu Aberdeen. Oficialul roş-albaştrilor preciza că Ambasada României de la Londra şi consulatul României din Edinburgh şi-au oferit disponibilitatea de a-i ajuta cu vizele celor 3 jucători. Totuşi, Mihai Stoica sublinia că nu depinde de aceste două entităţi obţinerea vizelor pentru Radunovic, Alhassan şi Ngezana. Cei 3 fotbalişti sunt extracomunitari.

Nu avem vizele pentru extracomunitari, Radunovic, Ngezana și Baba Alhassan. Există pericolul să nu poată juca, să fie ca Tom Hanks în filmul Terminalul.

Dar mai e o zi. Sper să nu se întâmple asta și să primească viza. Am găsit oameni de la Ambasada României la Londra și de la consulatul României din Edinburgh dornici să ne ajute, dar nu depinde de ei.

Când am jucat cu Rangers, am știut mai din timp. Acum așteptăm. Dacă jucam turul acasă, nu era nicio problemă. Noi am trimis actele de urgență, să vedem”, declara Mihai Stoica pentru primasport.ro

 

1 Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: "Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă" 2 Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: "L-am luat". Câţi bani a plătit în schimbul lui 3 Adrian Petre l-a înjurat pe Nicolae Dică! Scandal uriaş între cei doi: "De asta a fost dat afară de peste tot" 4 Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali 5 Scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Acuzaţii dure: "Ce manevre s-au făcut" 6 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Cu ce echipă negociază şi ce salariu uriaş ar putea încasa
