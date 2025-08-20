Lovitură pentru Arsenal după prima etapă din Premier League. Un om de bază s-a accidentat din nou - Antena Sport

Închide meniul
Lovitură pentru Arsenal după prima etapă din Premier League. Un om de bază s-a accidentat din nou

Premier League

Lovitură pentru Arsenal după prima etapă din Premier League. Un om de bază s-a accidentat din nou

Andrei Nicolae Publicat: 20 august 2025, 16:23

Lovitură pentru Arsenal după prima etapă din Premier League. Un om de bază s-a accidentat din nou

Jucătorii de la Arsenal și Manchester United într-un duel / Profimedia

Arsenal a învins-o în weekend pe Manchester United în prima etapă din Premier League, însă “tunarii” au primit nu cu mult timp în urmă și o veste extrem de proastă. Unul dintre oamenii de bază din lotul lui Mikel Arteta s-a accidentat, iar formația din nordul Londrei este în prezent nevoită să ia în considerare posibilitatea de a mai face un transfer.

Trupa de pe Emirates își continuă noul sezon din Premier League în fața nou-promovatei Leeds United în această sâmbătă, pe teren propriu.

Kai Havertz s-a accidentat. Arsenal, într-o poziție dificilă

Potrivit celor de la The Athletic, care au fost citați de alte publicații din presa britanică, jucătorul neamț a absentat astăzi de la antrenamentul lui Arsenal. Cauza este o accidentare la genunchi care în mod cert va fi investigată, pentru a afla mai exact cât timp va fi nevoit să stea pe bară “tunarul”.

Sursa citată anterior menționează că Arsenal ia în considerare în momentul de față posibilitatea de a aduce un nou vârf, un post pe care au în momentul de față o singură soluție. Victor Gyokeres este singurul fotbalist care evoluează pe postul de atacant central și care e apt de joc în momentul de față.

Pe lângă Havertz, Arsenal nu îl are la dispoziție nici pe Gabriel Jesus, care se confruntă din ianuarie cu o accidentare la ligamintele încrucișate. Pentru fotbalistul adus de la Chelsea, această accidentare este a doua într-o perioadă scurtă, după ce a ratat și a doua parte a stagiunii trecute după ce a avut probleme la picior.

Dacă Arsenal se hotărăște să caute un nou atacant, atunci va fi nevoită să se grăbească, ținând cont că mai sunt doar câteva zile din perioada de mercato.

