Lovitură pentru Arsenal după prima etapă din Premier League. Un om de bază s-a accidentat din nou - Antena Sport

Arsenal a învins-o în weekend pe Manchester United în prima etapă din Premier League, însă “tunarii” au primit nu cu mult timp în urmă și o veste extrem de proastă. Unul dintre oamenii de bază din lotul lui Mikel Arteta s-a accidentat, iar formația din nordul Londrei este în prezent nevoită să ia în considerare posibilitatea de a mai face un transfer.

Trupa de pe Emirates își continuă noul sezon din Premier League în fața nou-promovatei Leeds United în această sâmbătă, pe teren propriu.

Kai Havertz s-a accidentat. Arsenal, într-o poziție dificilă

Potrivit celor de la The Athletic, care au fost citați de alte publicații din presa britanică, jucătorul neamț a absentat astăzi de la antrenamentul lui Arsenal. Cauza este o accidentare la genunchi care în mod cert va fi investigată, pentru a afla mai exact cât timp va fi nevoit să stea pe bară “tunarul”.

Sursa citată anterior menționează că Arsenal ia în considerare în momentul de față posibilitatea de a aduce un nou vârf, un post pe care au în momentul de față o singură soluție. Victor Gyokeres este singurul fotbalist care evoluează pe postul de atacant central și care e apt de joc în momentul de față.

🚨 Arsenal forward Kai Havertz set for spell out with knee injury. Assessments on 26yo Germany int’l at early stage so prognosis + duration unclear but #AFC actively exploring transfer market for signing to strengthen attack & provide cover @TheAthleticFC https://t.co/j2jroAZnXO

— David Ornstein (@David_Ornstein) August 20, 2025