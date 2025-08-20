Dieta militară: eficientă sau periculoasă? Ce spun medicii - Antena Sport

Mulți adulți își doresc să slăbească rapid, mai ales înainte de o vacanță sau un eveniment important. Tot mai multe persoane află despre dieta militară și se întreabă dacă merită să o încerce, având în vedere promisiunile legate de scăderea rapidă în greutate. În acest articol vei găsi detalii despre ce înseamna dieta militară și în ce constă, ce efecte are acest regim și cum îl privesc medicii, ca să iei o decizie informată.
Ce presupune dieta militară?
Dieta militară este un plan alimentar structurat pe șapte zile. În primele trei zile, urmezi un meniu strict, care reduce aportul caloric la 1000-1400 kcal zilnic. Următoarele patru zile continui cu alimente ceva mai variate, dar totuși cu restricții calorice moderate. Acest regim promite o pierdere rapidă de greutate, chiar 4-5 kg în trei zile. Deși poartă acest nume, nu provine din mediul militar.
Ce alimente poți consuma?
În cadrul celor trei zile restrictive, meniul oferă mese simple, fără gustări între ele. Exemple concrete: la micul dejun poți servi jumătate de grepfrut și o felie de pâine integrală cu unt de arahide, iar la cină poți opta pentru carne slabă, legume și o mică porție de înghețată de vanilie. Următoarele patru zile presupun revenirea treptată la alimente cât mai sănătoase: piept de pui, iaurt, salate sau cartofi dulci, dar tot cu atenție la cantități și calorii.
Cum urmezi corect dieta militară?
Dacă ai decis să încerci acest regim, urmează pașii de mai jos pentru a minimiza riscurile:
• Respectă meniul exact în primele trei zile (fără gustări suplimentare).
• Bea suficientă apă.
• În următoarele patru zile, introdu treptat mai multe legume, proteine slabe și fructe în porții moderate.
• Nu repeta dieta fără o pauză de cel puțin o săptămână.
• Nu începe acest regim dacă suferi de afecțiuni medicale precum diabet sau tulburări de alimentație. Dacă suspectezi că ai dezechilibre ale glicemiei, trebuie să-ți faci analiza de glicemie pentru a preveni eventuale complicații.
Consultă medicul specialist înainte de a lua orice decizie legată de regimul alimentar.
Avantaje și dezavantaje ale dietei militare
Dieta militară promite o scădere rapidă în greutate, dificil de atins prin alte metode. Totuși, ea are și dezavantaje importante, printre care:
|
Beneficii
|
Riscuri
|
Scădere rapidă în greutate
|
Pierdere preponderentă de apă
|
Meniu simplu de urmat
|
Deficit de vitamine și minerale
|
Poate motiva pe termen scurt
|
Oboseală, iritabilitate, amețeli
|
Costuri alimentare scăzute
|
Crește riscul de efect yo-yo
Ce spun medicii despre dieta militară?
Specialiștii în nutriție privesc cu rezervă dieta militară, mai ales ca metodă repetată sau pe termen lung. Medicii atrag atenția asupra efectelor secundare, precum dezechilibre metabolice și riscuri pentru cei cu boli cronice.
Recomandarea generală se îndreaptă către regimuri echilibrate, pentru care scăderea în greutate are loc treptat – între 0,5 și 1 kg pe săptămână. Un plan alimentar individualizat, construit împreună cu medicul sau nutriționistul, scade pericolele și susține sănătatea pe termen lung.
Exemple de meniu pentru dieta militară
Ziua 1:
• Mic dejun: 1/2 grepfrut, o felie pâine integrală cu unt de arahide, cafea/ceai neîndulcit
• Prânz: 100 g ton, o felie pâine integrală, apă
• Cină: 85 g carne slabă, 200 g fasole verde, 1/2 banană, 1 ceașcă înghețată de vanilie
Ziua 2:
• Mic dejun: Un ou fiert, o felie pâine integrală, o banană mică
• Prânz: Brânză de vaci, câțiva biscuiți sărați, apă sau cafea
• Cină: Rasol de vită, morcovi fierți, 1/2 banană
Perioada de menținere (zilele 4-7):
• Mic dejun: Iaurt grecesc cu fructe
• Prânz: Salată cu piept de pui și legume
• Cină: Somon la grătar, broccoli, cartofi dulci copți
Meniurile se pot adapta pentru vegetarieni sau vegani, folosind proteine din soia, tofu sau linte, cu respectarea limitelor calorice și a diversității alimentare.
Este dieta militară potrivită pentru tine?
Dieta militară nu se adresează tuturor, iar efectele diferă de la o persoană la alta. Dacă te tentează acest regim, analizează-ți cu atenție starea de sănătate și consultă un medic înainte de a începe. Urmărește posibilele efecte adverse și oprește dieta dacă apar simptome precum amețeală, slăbiciune sau stare generală alterată.
Acest articol are scop strict informativ. Orice modificare majoră în alimentație implică evaluarea riscurilor, rolul controalelor medicale periodice și dialogul cu specialiștii în sănătate.
