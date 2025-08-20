Dieta militară: eficientă sau periculoasă? Ce spun medicii - Antena Sport

Mulți adulți își doresc să slăbească rapid, mai ales înainte de o vacanță sau un eveniment important. Tot mai multe persoane află despre dieta militară și se întreabă dacă merită să o încerce, având în vedere promisiunile legate de scăderea rapidă în greutate. În acest articol vei găsi detalii despre ce înseamna dieta militară și în ce constă, ce efecte are acest regim și cum îl privesc medicii, ca să iei o decizie informată.

Ce presupune dieta militară?

Dieta militară este un plan alimentar structurat pe șapte zile. În primele trei zile, urmezi un meniu strict, care reduce aportul caloric la 1000-1400 kcal zilnic. Următoarele patru zile continui cu alimente ceva mai variate, dar totuși cu restricții calorice moderate. Acest regim promite o pierdere rapidă de greutate, chiar 4-5 kg în trei zile. Deși poartă acest nume, nu provine din mediul militar.

Ce alimente poți consuma?

În cadrul celor trei zile restrictive, meniul oferă mese simple, fără gustări între ele. Exemple concrete: la micul dejun poți servi jumătate de grepfrut și o felie de pâine integrală cu unt de arahide, iar la cină poți opta pentru carne slabă, legume și o mică porție de înghețată de vanilie. Următoarele patru zile presupun revenirea treptată la alimente cât mai sănătoase: piept de pui, iaurt, salate sau cartofi dulci, dar tot cu atenție la cantități și calorii.

Cum urmezi corect dieta militară?

Dacă ai decis să încerci acest regim, urmează pașii de mai jos pentru a minimiza riscurile:

• Respectă meniul exact în primele trei zile (fără gustări suplimentare).