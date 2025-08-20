Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ironie neintenționată către CSA Steaua. Ce scria pe autocarul oferit FCSB-ului la venirea în Scoția - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Ironie neintenționată către CSA Steaua. Ce scria pe autocarul oferit FCSB-ului la venirea în Scoția
VIDEO & FOTO

Ironie neintenționată către CSA Steaua. Ce scria pe autocarul oferit FCSB-ului la venirea în Scoția

Andrei Nicolae Publicat: 20 august 2025, 17:08

Comentarii

Jucătorii de la FCSB, la sosirea la hotelul din Scoția / Antena Sport

Jucătorii de la FCSB au făcut astăzi deplasarea la Aberdeen, înainte de partida tur din play-off-ul Europa League. După-amiaza, fotbaliștii campioanei au ajuns și la hotel, iar pe autocarul pus la dispoziție de către scoțieni roș-albaștrilor a putut fi observat un semn care poate fi considerat o ironie neintenționată înspre cei de la Steaua, clubul din liga secundă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La hotel nu au ajuns momentan cei trei jucători ai lui Elias Charalambous care au probleme cu viza.

“Steaua Bucharest”, mesajul afișat pe un afiș din autocarul pus la dispoziție pentru FCSB

FCSB se pregătește pentru partida tur cu Aberdeen din manșa tur a play-off-ului Europa League, care va avea loc joi de la ora 21:45. Campioana a ajuns astăzi, 20 august, în Scoția, iar majoritatea jucătorilor roș-albaștri au venit și la hotel.

Autocarul pus la dispoziție de gazde din care au coborât elevii lui Elias Charalambous a atras atenția printr-un anumit aspect. În urma imaginilor oferite de reporterii Antena Sport, s-a putut vedea că pe mașina roș-albaștrilor era inclus și un semn pe care scria “Steaua Bucharest”, alături de sigla FCSB-ului.

În mod cert, scoțienii nu sunt la curent cu situația disputei din România pentru numele și palmaresul celui mai de succes club din istoria țării noastre, motiv pentru care au comis această greșeală care poate fi considerată o ironie nedorită la adresa celor de la CSA Steaua. În plus, inclusiv jurnaliștii din Scoția se raportează la FCSB drept Steaua în articolele lor.

Reclamă
Reclamă

Pentru cei de la FCSB urmează o conferință de presă și primul antrenament pe tărâm scoțian.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Observator
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de sarcină
Fanatik.ro
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de sarcină
18:25
Denis Alibec a revenit pe teren. Atacantul de la FCSB a jucat într-un amical al echipei a doua
18:25
Ce i-a reproşat Burleanu lui Gino Iorgulescu, după modificarea regulamentului în urma revoltei lui Gigi Becali!
18:06
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 20 august
17:53
Anunțul momentului pentru Dinamo! Răzvan Burleanu a dat vestea: “N-ați avut o poziție oficială”
17:19
Răzvan Burleanu, prima reacţie după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: “Vina a fost recunoscută”
16:59
Răzvan Burleanu a anunţat o modificare importantă în fotbalul românesc!
Vezi toate știrile
1 Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali 2 Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: “Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă” 3 Adrian Petre l-a înjurat pe Nicolae Dică! Scandal uriaş între cei doi: “De asta a fost dat afară de peste tot” 4 Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui 5 Scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Acuzaţii dure: “Ce manevre s-au făcut” 6 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Cu ce echipă negociază şi ce salariu uriaş ar putea încasa
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”