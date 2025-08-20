Ironie neintenționată către CSA Steaua. Ce scria pe autocarul oferit FCSB-ului la venirea în Scoția - Antena Sport

Jucătorii de la FCSB au făcut astăzi deplasarea la Aberdeen, înainte de partida tur din play-off-ul Europa League. După-amiaza, fotbaliștii campioanei au ajuns și la hotel, iar pe autocarul pus la dispoziție de către scoțieni roș-albaștrilor a putut fi observat un semn care poate fi considerat o ironie neintenționată înspre cei de la Steaua, clubul din liga secundă.

La hotel nu au ajuns momentan cei trei jucători ai lui Elias Charalambous care au probleme cu viza.

“Steaua Bucharest”, mesajul afișat pe un afiș din autocarul pus la dispoziție pentru FCSB

FCSB se pregătește pentru partida tur cu Aberdeen din manșa tur a play-off-ului Europa League, care va avea loc joi de la ora 21:45. Campioana a ajuns astăzi, 20 august, în Scoția, iar majoritatea jucătorilor roș-albaștri au venit și la hotel.

Autocarul pus la dispoziție de gazde din care au coborât elevii lui Elias Charalambous a atras atenția printr-un anumit aspect. În urma imaginilor oferite de reporterii Antena Sport, s-a putut vedea că pe mașina roș-albaștrilor era inclus și un semn pe care scria “Steaua Bucharest”, alături de sigla FCSB-ului.

În mod cert, scoțienii nu sunt la curent cu situația disputei din România pentru numele și palmaresul celui mai de succes club din istoria țării noastre, motiv pentru care au comis această greșeală care poate fi considerată o ironie nedorită la adresa celor de la CSA Steaua. În plus, inclusiv jurnaliștii din Scoția se raportează la FCSB drept Steaua în articolele lor.