Răzvan Burleanu a anunţat o modificare importantă în fotbalul românesc! - Antena Sport

Răzvan Burleanu a anunţat o modificare importantă în fotbalul românesc!

Home | Fotbal | Fotbal intern | Răzvan Burleanu a anunţat o modificare importantă în fotbalul românesc!

Răzvan Burleanu a anunţat o modificare importantă în fotbalul românesc!

Publicat: 20 august 2025, 16:59

Răzvan Burleanu a anunţat o modificare importantă în fotbalul românesc!

Răzvan Burleanu / AntenaSport

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a anunţat după şedinţa Comitetului Executiv al FRF o modificare importantă în fotbalul românesc.

Mesajele politice, ideologice, religioase sau ofensatoare transmise pe stadioane se vor sancţiona prin aceleaşi amenzi ca şi cele pentru rasism, xenofobie, discriminare şi denigrare.

Modificarea anunţată de preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, după şedinţa Comitetului Executiv

FRF le va da posibilitatea cluburilor să utilizeze cel puţin jumătate din cuantumul amenzii pentru acţiuni care să prevină pe viitor astfel de incidente.

Mesajele de natură politică, ideologică, religioasă sau ofensatoare se sancţionează cu aceleaşi sancţiuni ca cele pentru rasism, xenofobie, discriminare şi denigrare.

Se introduce, totodată, urmând un model pe care l-am descoperit la FIFA, UEFA încă nu îl foloseşte, posibilitatea ca, în funcţie de circumstanţele cauzei, comisiile jurisdicţionale ale Federaţiei Române de Fotbal să decidă ca, cel puţin jumătate din penalitatea financiară aplicată să fie utilizată de clubul în cauză pentru elaborarea şi implementarea unui plan de acţiuni pentru a preveni repetarea incidentelor.

Practic, vrem să schimbăm abordarea, nu ne mai dorim să aplicăm nişte sancţiuni şi FRF să încaseze nişte amenzi ci, începând de această vară, cluburile vor avea posibiltiatea ca cel puţin jumătate din amendă să se ducă într-un fond pentru elaborarea şi implementarea unui plan tocmai pentru a evita pe viitor repetarea aceloraşi incidente”, a transmis preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, la finalul şedinţei Comitetului Executiv al FRF.

