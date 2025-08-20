Răzvan Burleanu a anunţat o modificare importantă în fotbalul românesc! - Antena Sport

Mesajele politice, ideologice, religioase sau ofensatoare transmise pe stadioane se vor sancţiona prin aceleaşi amenzi ca şi cele pentru rasism, xenofobie, discriminare şi denigrare.

Modificarea anunţată de preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, după şedinţa Comitetului Executiv

FRF le va da posibilitatea cluburilor să utilizeze cel puţin jumătate din cuantumul amenzii pentru acţiuni care să prevină pe viitor astfel de incidente.

“Mesajele de natură politică, ideologică, religioasă sau ofensatoare se sancţionează cu aceleaşi sancţiuni ca cele pentru rasism, xenofobie, discriminare şi denigrare.

Se introduce, totodată, urmând un model pe care l-am descoperit la FIFA, UEFA încă nu îl foloseşte, posibilitatea ca, în funcţie de circumstanţele cauzei, comisiile jurisdicţionale ale Federaţiei Române de Fotbal să decidă ca, cel puţin jumătate din penalitatea financiară aplicată să fie utilizată de clubul în cauză pentru elaborarea şi implementarea unui plan de acţiuni pentru a preveni repetarea incidentelor.