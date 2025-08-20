Răzvan Burleanu a anunţat o modificare importantă în fotbalul românesc! - Antena Sport

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a anunţat după şedinţa Comitetului Executiv al FRF o modificare importantă în fotbalul românesc.
Mesajele politice, ideologice, religioase sau ofensatoare transmise pe stadioane se vor sancţiona prin aceleaşi amenzi ca şi cele pentru rasism, xenofobie, discriminare şi denigrare.
Modificarea anunţată de preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, după şedinţa Comitetului Executiv
FRF le va da posibilitatea cluburilor să utilizeze cel puţin jumătate din cuantumul amenzii pentru acţiuni care să prevină pe viitor astfel de incidente.
“Mesajele de natură politică, ideologică, religioasă sau ofensatoare se sancţionează cu aceleaşi sancţiuni ca cele pentru rasism, xenofobie, discriminare şi denigrare.
Se introduce, totodată, urmând un model pe care l-am descoperit la FIFA, UEFA încă nu îl foloseşte, posibilitatea ca, în funcţie de circumstanţele cauzei, comisiile jurisdicţionale ale Federaţiei Române de Fotbal să decidă ca, cel puţin jumătate din penalitatea financiară aplicată să fie utilizată de clubul în cauză pentru elaborarea şi implementarea unui plan de acţiuni pentru a preveni repetarea incidentelor.
Practic, vrem să schimbăm abordarea, nu ne mai dorim să aplicăm nişte sancţiuni şi FRF să încaseze nişte amenzi ci, începând de această vară, cluburile vor avea posibiltiatea ca cel puţin jumătate din amendă să se ducă într-un fond pentru elaborarea şi implementarea unui plan tocmai pentru a evita pe viitor repetarea aceloraşi incidente”, a transmis preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, la finalul şedinţei Comitetului Executiv al FRF.
- Cum a uimit o vedetă de la naționala României un campionat de top: “Ne întrebam dacă a venit Zidane”
- Ce șanse au FCSB, CFR și Craiova să treacă mai departe de adversarele lor din Europa? Verdictul specialiștilor
- Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după meciurile celor de la FCSB, CFR și Craiova. România a coborât
- Anunţ crucial pentru cei de la FCSB! Când va reveni Joyskim Dawa. Lipseşte din luna martie
- Anunţul campioanei înaintea derby-ului cu Rapid! Câţi fani ai celor de la FCSB vor fi pe Arena Naţională