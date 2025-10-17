Drama celebrului milionar care şi-a pierdut averea de 15 milioane de euro: "Fiul meu credea că voi fi mort" - Antena Sport

Bradley Wiggins (45 de ani) a trecut rapid de la o avere estimată la 13 milioane de lire sterline (aproximativ 15 milioane de euro) la faliment.
Dependenţa de droguri şi alcool, divorţul şi proasta gestionare a banilor l-au dus pe Bradley Wiggins la faliment.
Bradley Wiggins a “tocat” o avere de aproape 15 milioane de euro
În 2012, Bradley Wiggins devenea primul britanic care reuşea să câştige Turul Franţei. Această performanţă i-a adus şi titlul de “Sir” în Marea Britanie.
Participant şi la curse de velodrom, Wiggins a fost multiplu campion mondial şi olimpic. Wiggins a deţinut şi recordul mondial al orei în ciclism, parcurgând 54,526 kilometri pe velodromul Lee Valley VeloPark, pe 7 iunie 2015.
După retragere, dependenţele, divorţul de soţia lui, Catherine, cu care are doi copii, şi o investiţie proastă în propria echipă de ciclism l-au dus la faliment.
„Au fost momente când fiul meu a crezut că voi fi găsit mort dimineața”, a mărturisit Bradley Wiggins, într-un interviu pentru Observer.
Britanicul povestea că era un dependent de droguri funcţional. Wiggins a avut o problemă cu alcoolul şi în perioada în care era ciclist profesionist.
„Oamenii nu și-ar da seama. Am fost drogat aproape tot timpul mulți ani”, a dezvăluit Wiggins.
„Nu există cale de mijloc pentru mine. Nu pot să beau doar un pahar de vin. Dacă beau un pahar de vin, atunci cumpăr droguri. Înclinația mea spre dependență îmi alina durerea cu care trăiam”, a mai declarat Bradley Wiggins.
Avocatul lui Bradley Wiggins, Alan Sellers, transmitea un semnal de alarmă legat de fostul mare ciclist britanic, care a pierdut tot. El dezvăluia că acesta nu avea un loc unde să doarmă.
„A pierdut totul, absolut totul. Casa lui, cealaltă casă din Mallorca, economiile şi investiţiile sale… Nu mai are niciun ban”, declara Alan Sellers. „Este foarte trist. Nu ştiu unde a dormit noaptea trecută şi nici nu ştiu unde va dormi la noapte sau mâine. Nu are o adresă permanentă”, avertiza avocatul.
