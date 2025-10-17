Drama celebrului milionar care şi-a pierdut averea de 15 milioane de euro: "Fiul meu credea că voi fi mort" - Antena Sport

Bradley Wiggins şi Mark Cavendish, la un eveniment / Profimedia Images

Bradley Wiggins (45 de ani) a trecut rapid de la o avere estimată la 13 milioane de lire sterline (aproximativ 15 milioane de euro) la faliment.

Dependenţa de droguri şi alcool, divorţul şi proasta gestionare a banilor l-au dus pe Bradley Wiggins la faliment.

Bradley Wiggins a “tocat” o avere de aproape 15 milioane de euro

În 2012, Bradley Wiggins devenea primul britanic care reuşea să câştige Turul Franţei. Această performanţă i-a adus şi titlul de “Sir” în Marea Britanie.

Participant şi la curse de velodrom, Wiggins a fost multiplu campion mondial şi olimpic. Wiggins a deţinut şi recordul mondial al orei în ciclism, parcurgând 54,526 kilometri pe velodromul Lee Valley VeloPark, pe 7 iunie 2015.

După retragere, dependenţele, divorţul de soţia lui, Catherine, cu care are doi copii, şi o investiţie proastă în propria echipă de ciclism l-au dus la faliment.