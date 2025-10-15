(P) Ce știm până acum despre Cupa Mondială 2026: țări gazdă, format, noutăți - Antena Sport

Cupa Mondială din 2026 va marca o premieră în istoria fotbalului: prima ediție organizată simultan de trei țări – Canada, Mexic și Statele Unite. Această competiție va fi și prima cu 48 de echipe participante, în loc de 32 cum am fost obișnuiți, promițând să fie cel mai spectaculos turneu din istoria fotbalului mondial. Programată să se desfășoare între 11 iunie și 19 iulie 2026, această ediție va schimba pentru totdeauna modul în care percepem Cupa Mondială.

Țările gazdă și orașele participante

Procesul de selecție a țărilor gazdă pentru 2026 a fost competitiv și transparent. Canada, Mexic și Statele Unite au înaintat oferta comună „United 2026″, care a obținut 134 de voturi, învingând clar candidatura Marocului cu doar 65 de voturi, în timpul votului final de la cel de-al 68-lea Congres FIFA.

Statele Unite vor fi principala țară gazdă, cu 11 orașe selectate pentru a găzdui meciuri: Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami și New York. Mexicul va contribui cu trei orașe – Guadalajara, Mexico City și Monterrey, în timp ce Canada va fi reprezentată de Toronto și Vancouver.

Această distribuție face din Mexic prima țară din lume care va găzdui Cupa Mondială pentru a treia oară, după edițiile memorabile din 1970 și 1986. Pentru Statele Unite, aceasta va fi a doua oară când organizează turneul final, după succesul din 1994, în timp ce pentru Canada reprezintă o premieră absolută în organizarea Cupei Mondiale masculine.

Noul format cu 48 de echipe

Expansiunea de la 32 la 48 de echipe reprezintă cea mai semnificativă schimbare în structura Cupei Mondiale de la introducerea formatului cu 32 de echipe în 1998. Cupa Mondială 2026 va introduce un sistem complet nou care va schimba radical dinamica competiției și va oferi mai multe șanse echipelor din întreaga lume.