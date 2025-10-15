(P) Ce știm până acum despre Cupa Mondială 2026: țări gazdă, format, noutăți - Antena Sport

Cupa Mondială din 2026 va marca o premieră în istoria fotbalului: prima ediție organizată simultan de trei țări – Canada, Mexic și Statele Unite. Această competiție va fi și prima cu 48 de echipe participante, în loc de 32 cum am fost obișnuiți, promițând să fie cel mai spectaculos turneu din istoria fotbalului mondial. Programată să se desfășoare între 11 iunie și 19 iulie 2026, această ediție va schimba pentru totdeauna modul în care percepem Cupa Mondială.
Țările gazdă și orașele participante
Procesul de selecție a țărilor gazdă pentru 2026 a fost competitiv și transparent. Canada, Mexic și Statele Unite au înaintat oferta comună „United 2026″, care a obținut 134 de voturi, învingând clar candidatura Marocului cu doar 65 de voturi, în timpul votului final de la cel de-al 68-lea Congres FIFA. Pentru cei care plasează pariuri la Betano pe diferite competiții sportive, această decizie a fost una dintre cele mai importante pentru viitorul fotbalului mondial.
Statele Unite vor fi principala țară gazdă, cu 11 orașe selectate pentru a găzdui meciuri: Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami și New York. Mexicul va contribui cu trei orașe – Guadalajara, Mexico City și Monterrey, în timp ce Canada va fi reprezentată de Toronto și Vancouver.
Această distribuție face din Mexic prima țară din lume care va găzdui Cupa Mondială pentru a treia oară, după edițiile memorabile din 1970 și 1986. Pentru Statele Unite, aceasta va fi a doua oară când organizează turneul final, după succesul din 1994, în timp ce pentru Canada reprezintă o premieră absolută în organizarea Cupei Mondiale masculine.
Noul format cu 48 de echipe
Expansiunea de la 32 la 48 de echipe reprezintă cea mai semnificativă schimbare în structura Cupei Mondiale de la introducerea formatului cu 32 de echipe în 1998. Cupa Mondială 2026 va introduce un sistem complet nou care va schimba radical dinamica competiției și va oferi mai multe șanse echipelor din întreaga lume.
Cele 48 de echipe vor fi repartizate în 12 grupe a câte patru formații fiecare. Din fiecare grupă se vor califica primele două clasate, la care se vor adăuga cele mai bune opt echipe clasate pe locul al treilea, rezultând 32 de echipe pentru fazele eliminatorii.
Formatul extins va duce la o creștere spectaculoasă a numărului de meciuri – de la 64 la 104 partide, desfășurate pe parcursul a 39 de zile, cu peste o săptămână mai mult decât la edițiile precedente. Această schimbare înseamnă mai multe oportunități pentru spectatorii din întreaga lume să urmărească fotbal de înaltă calitate și mai multe șanse pentru echipele considerete outsideri să ajungă departe în competiție.
Stadioanele și orașele gazdă
Selecția celor 16 stadioane care vor găzdui meciurile a fost un proces riguros, FIFA alegând din 23 de orașe care își anunțaseră inițial dorința de a organiza partide. Rezultatul final oferă o diversitate impresionantă de arene, de la cele mai moderne stadioane din lume, până la temple legendare ale fotbalului.
Cel mai spectaculos este SoFi Stadium din Los Angeles, considerat cel mai scump stadion din lume, cu costuri de construcție estimate la 5,5 miliarde de dolari. Această arenă futuristă va oferi o experiență de ultimă generație pentru spectatori.
În contrast, Estadio Azteca din Mexico City va intra în istorie ca primul stadion care găzduiește partide la trei ediții diferite ale Cupei Mondiale – 1970, 1986 și 2026. Această arenă legendară, unde Pelé și Maradona și-au scris numele cu litere de aur în istoria fotbalului, va adăuga un plus de nostalgie și tradiție noului format.
Noutățile tehnologice și organizatorice
Cupa Mondială 2026 va beneficia de cele mai avansate tehnologii disponibile pentru a asigura cea mai bună experiență posibilă atât pentru jucători, cât și pentru spectatori. Sistemul VAR va fi îmbunătățit semnificativ, devenind mai rapid și mai eficient în eliminarea erorilor de arbitraj.
O noutate importantă este introducerea monitorizării performanței în timp real, care va oferi antrenorilor și echipelor tehnice date avansate despre jucători, permițându-le să își ajusteze strategiile pe parcursul meciurilor.
Un aspect organizatoric inovator este planul FIFA de a crea zone regionale pentru a minimiza călătoriile echipelor, mai ales în fazele inițiale ale competiției. Această abordare urmărește să reducă oboseala jucătorilor și să ofere condiții optime de performanță.
Pregătește-te pentru cea mai mare aventură fotbalistică din istorie
Cupa Mondială 2026 nu va fi doar un turneu de fotbal – va fi un fenomen cultural și social care va uni trei națiuni și miliarde de oameni din întreaga lume într-o celebrare comună a fotbalului. Pregătește-te din timp pentru această experiență unică. Informează-te despre echipele participante, planifică-ți momentele de vizionare a meciurilor și creează-ți propriul calendar al celor mai importante partide.
Această aventură fotbalistică începe în curând, iar fiecare zi ne apropie de momentul când cele mai bune 48 de echipe din lume se vor întâlni pentru a scrie un nou capitol în istoria celui mai iubit sport din lume.
