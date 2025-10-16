Adrian Mutu a dat lovitura! Anunţul oficial - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Mutu a dat lovitura! Anunţul oficial

16 octombrie 2025

Adrian Mutu sărbătoreşte marcarea unui gol - Sport Pictures

Adrian Mutu a dat o reală lovitură! Fostul mare internaţional român a reuşit să încheie un parteneriat între Academia de Fotbal Adrian Mutu şi fostul său club, Fiorentina.

“Briliantul” a investit deja 1.5 milioane de euro în şcoala sa de fotbal şi acum va avea parte şi de ajutorul clubului viola, colaborarea aducând sesiune de formare cu antrenori din Italia sau posibilitatea ca cei mai buni tineri să participe la stadii şi turnee ale clubului din Serie A.

Colaborare între Academia de Fotbal Adrian Mutu şi Fiorentina

“Academia de Fotbal Adrian Mutu are plăcerea de a anunța încheierea unui parteneriat prestigios cu ACF Fiorentina, unul dintre cele mai renumite cluburi din Serie A italiană. Această afiliere reprezintă un pas esențial în misiunea Academiei de a forma tineri fotbaliști talentați conform celor mai înalte standarde europene.

Datorită acestui acord, elevii înscriși vor avea acces la metode de antrenament, programe tehnice și valori sportive împărtășite cu sectorul juvenil al clubului «viola»”, a anunțat Academia Adrian Mutu.

“Pentru mine este o mare mândrie să colaborez din nou cu un club care a marcat cariera mea – Fiorentina – și să le ofer tinerilor noștri șansa de a crește cu aceeași filozofie fotbalistică ce m-a format ca jucător”, a comentat şi Mutu.

Adrian Mutu a jucat la Fiorentina în perioada 2006 – 2011. A avut cifre absolut incredibile la echipa viola. A reușit 69 de goluri și 29 de pase decisive la gruparea din Serie A.

