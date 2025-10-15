Naționalele României și-au aflat adversarele din optimi de la Europeanul pe Echipe. Duel cu "repetiție" - Antena Sport

Închide meniul
Naționalele României și-au aflat adversarele din optimi de la Europeanul pe Echipe. Duel cu “repetiție”

Andrei Nicolae Publicat: 15 octombrie 2025, 12:21

Naționalele României și-au aflat adversarele din optimi de la Europeanul pe Echipe. Duel cu repetiție

Bernadette Szocs, în timpul unui meci - Profimedia Images

Reprezentativele masculine și feminine ale României și-au aflat recent adversarele peste care vor da în optimile de finală de la Campionatul European pe Echipe din Croația. Printr-o coincidență pură, atât “tricolorii”, cât și “tricolorele” vor întâlni selecționatele Serbiei pentru un loc în sferturile de finală.

Ambele naționale vor disputa mâine, 16 octombrie, partidele din optimi. Principalele favorite ale competiției, fetele pot da peste Slovacia sau Croația mai departe, în timp ce băieții, care sunt capi de serie 6, ar putea avea un duel cu Suedia sau Polonia în următoarea fază eliminatorie.

Partidele României de la Europenele pe Echipe de Tenis de Masă se văd în AntenaPLAY

România – Serbia, duel în optimi la masculin și feminin

În ceea ce privește naționala fetelor, formată din Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu și Elena Zaharia, ea vine după victorii contra Țării Galilor și Luxemburgului. În fața lor va sta Serbia (favorita 16), care are lotul format din Izabela Lupulesku (locul 17 european), Sabina Surjan (37), Aneta Maksuti (70) și Reka Bezeg (260).

Vecinele de la sud-vest ale româncelor au ajuns în faza eliminatorie după ce în grupă au pierdut cu Germania, campioana europeană en-titre, după care au învins-o pe Slovenia. România este favorită înaintea confruntării, ținând cont de statutul de cap de serie 1, dar și prin prisma palmaresului de la acest turneu final. În ultimii ani, “tricolorele” au câștigat două medalii de aur (2017, 2019) și trei de argint (2015, 2021, 2023).

De cealaltă parte, lotul masculin al României, format din Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu și Andrei Istrate, el va da tot peste Serbia, care are același statut de cap de serie 16. Lotul balcanicilor e format din Dimitrije Levajac (locul 91 european), Zsolt Peto (172), Nemanja Dilas (343) și Uros Ninkovic (390). În grupe, “tricolorii” au învins Olanda și Slovacia.

După ce optimile de finală se vor disputa joi, vor urma sferturile vineri, semifinalele sâmbătă, iar finalele duminică.

Citește și:
Raport devastator al Consiliului Europei: Tratament inuman și degradant în spitalele de psihiatrie din România
