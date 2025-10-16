Numele lui Cristi Borcea a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 1.3 milioane euro! - Antena Sport

Închide meniul
Numele lui Cristi Borcea a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 1.3 milioane euro!

Publicat: 16 octombrie 2025, 16:27

Numele lui Cristi Borcea a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 1.3 milioane euro!
Cristi Borcea, într-un interviu / AntenaSport

Numele lui Cristi Borcea (55 de ani) a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 1.300.000 de euro! Fostul preşedinte executiv al lui Dinamo va fi şi el audiat în acest caz.

Sora fostului ministru de Interne Carmen Dan a fost săltată de poliţişti joi dimineaţă în acest caz.

Numele lui Cristi Borcea a apărut într-un dosar de înşelăciune

Poliţiştii au făcut 16 percheziţii joi dimineaţă în Bucureşti, Ilfov, Argeş şi Buzău în acest caz.

Sora lui Carmen Dan s-ar fi folosit de numele surorii sale cunoscute, dar şi de cel al lui Cristi Borcea, cu care ar avea o relaţie de prietenie.

“Am aflat târziu. Ce credeţi că pot să spun? Ce părere pot să am? (…) Nu avem o relaţie…”, a declarat Carmen Dan.

“Am trimis-o către organele de cercetare să declare tot ce s-a întâmplat. Sunt singurii în măsură să stabilească gradul de vinovăţie al fiecăruia”, a mai declarat fostul ministru de Interne.

Carmen Dan a fost întrebată dacă discuta cu sora ei. “Nu! Nu eram apropiate”, a răspuns fostul ministru de Interne.

Potrivit anchetatorilor, două femei sunt acuzate că au vândut ilegal, timp de trei ani, sub preţul pieţei, dându-se drept persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii petroliere, locuinţe şi maşini care urmau să iasă din patrimoniul acestora şi care, în realitate, nu le aparţineau. Prejudiciul cauzat a fost estimat la peste 1.300.000 de euro.

Cristi Borcea
Cristi Borcea, în timpul unui interviu
Cristi Borcea ştie cu ce scor se va termina derby-ul Dinamo-FCSB
Cristi Borcea
+(5)
 Mai multe fotografii
