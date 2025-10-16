Numele lui Cristi Borcea a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 1.3 milioane euro! - Antena Sport

Numele lui Cristi Borcea (55 de ani) a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 1.300.000 de euro! Fostul preşedinte executiv al lui Dinamo va fi şi el audiat în acest caz.

Sora fostului ministru de Interne Carmen Dan a fost săltată de poliţişti joi dimineaţă în acest caz.

Numele lui Cristi Borcea a apărut într-un dosar de înşelăciune

Poliţiştii au făcut 16 percheziţii joi dimineaţă în Bucureşti, Ilfov, Argeş şi Buzău în acest caz.

Sora lui Carmen Dan s-ar fi folosit de numele surorii sale cunoscute, dar şi de cel al lui Cristi Borcea, cu care ar avea o relaţie de prietenie.

“Am aflat târziu. Ce credeţi că pot să spun? Ce părere pot să am? (…) Nu avem o relaţie…”, a declarat Carmen Dan.