Programul Marelui Premiu al Statelor Unite. Cursa e duminică, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY (22:00) - Antena Sport

Programul Marelui Premiu al Statelor Unite ale Americii | A 19-a rundă a sezonului de Formula 1 se va desfășura în perioada 17-19 octombrie, pe circuitul de la Austin.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenamentul din Marele Premiu al Statelor Unite se va desfășura vineri, de la ora 20:30, live în AntenaPLAY. De la 00:30, va avea loc sesiunea de calificări pentru cursa de sprint, care va fi în direct pe Antena 3 CNN.

Programul Marelui Premiu al Statelor Unite

Cursa de sprint va fi sâmbătă, de la ora 20:00, în direct tot pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY. La miezul nopții va începe și sesiunea de calificări pentru marea cursă, care se va desfășura duminică, de la ora 22:00.

Programul complet al Marelui Premiu al Statelor Unite:

Vineri: