Programul Marelui Premiu al Statelor Unite. Cursa e duminică, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY (22:00) - Antena Sport

Programul Marelui Premiu al Statelor Unite. Cursa e duminică, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY (22:00)

Publicat: 13 octombrie 2025, 12:46

Marele Premiu al Statelor Unite/ Profimedia

Programul Marelui Premiu al Statelor Unite ale Americii | A 19-a rundă a sezonului de Formula 1 se va desfășura în perioada 17-19 octombrie, pe circuitul de la Austin. 

Antrenamentul din Marele Premiu al Statelor Unite se va desfășura vineri, de la ora 20:30, live în AntenaPLAY. De la 00:30, va avea loc sesiunea de calificări pentru cursa de sprint, care va fi în direct pe Antena 3 CNN. 

Programul Marelui Premiu al Statelor Unite 

Cursa de sprint va fi sâmbătă, de la ora 20:00, în direct tot pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY. La miezul nopții va începe și sesiunea de calificări pentru marea cursă, care se va desfășura duminică, de la ora 22:00. 

Programul complet al Marelui Premiu al Statelor Unite:  

Vineri:  

  • Antrenament – 20:30 (AntenaPLAY) 
  • Calificări sprint – 00:30 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY) 

Sâmbătă: 

  • Cursa de sprint – 20:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY) 
  • Calificări – 00:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY) 

Duminică: 

  • Cursa – 22:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY) 

În precedenta rundă, de la Singapore, George Russell a câștigat marea cursă, podiumul fiind completat de Max Verstappen și Lando Norris. McLaren s-a încununat campioană mondială pentru al doilea sezon la rând, cu șase runde înainte de finalul sezonului.  

În sezonul trecut, Marele Premiu al Statelor Unite a fost câștigat Charles Leclerc, Carlos Sainz și Max Verstappen completând podiumul.  

În actuala stagiune, după ce McLaren a câștigat titlul la constructori, cei doi piloți ai echipei britanice se luptă și pentru titlul mondial. Oscar Piastru este lider în clasamentul general al piloților, cu 336 de puncte, urmat de Lando Norris, cu 314 puncte, și de Max Vetstappen, cu 273 de puncte. 

Finalul cursei din 2024 din Marele Premiu al Statelor Unite:

