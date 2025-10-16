Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu mare - Antena Sport

Închide meniul
Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu mare

Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu mare
Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu mare

Publicat: 16 octombrie 2025, 17:11

Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu mare
Cristi Borcea / AntenaSport

Cristi Borcea (55 de ani) a reacţionat după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 1.3 milioane de euro.

Numele lui Cristi Borcea ar fi fost folosit de sora lui Carmen Dan în dosarul de înşelăciune. Sora lui Carmen Dan ar fi pretins că e prietenă cu Cristi Borcea.

Cristi Borcea neagă că ar fi prieten cu sora lui Carmen Dan

“Nu le cunosc, nu le-am văzut în viața mea, nici pe doamna ministru, nici pe sora sa. Nu le-am văzut în viața mea. Nu am primit, până acum, vreo citație, dar dacă o să primesc o să mă duc și o să spun ce vă spun și vouă acum, că nu le-am văzut în viața mea. Fiecare trebuie să răspundă pentru ce face”, a declarat Cristi Borcea pentru Gândul.

Sora fostului ministru de Interne Carmen Dan a fost săltată de poliţişti joi dimineaţă în acest caz.

Poliţiştii au făcut 16 percheziţii joi dimineaţă în Bucureşti, Ilfov, Argeş şi Buzău în acest caz.

Sora lui Carmen Dan s-ar fi folosit de numele surorii sale cunoscute, dar şi de cel al lui Cristi Borcea, cu care ar fi susţinut că avea o relaţie de prietenie.

“Am aflat târziu. Ce credeţi că pot să spun? Ce părere pot să am? (…) Nu avem o relaţie…”, a declarat Carmen Dan.

“Am trimis-o către organele de cercetare să declare tot ce s-a întâmplat. Sunt singurii în măsură să stabilească gradul de vinovăţie al fiecăruia”, a mai declarat fostul ministru de Interne.

Carmen Dan a fost întrebată dacă discuta cu sora ei. “Nu! Nu eram apropiate”, a răspuns fostul ministru de Interne.

Potrivit anchetatorilor, două femei sunt acuzate că au vândut ilegal, timp de trei ani, sub preţul pieţei, dându-se drept persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii petroliere, locuinţe şi maşini care urmau să iasă din patrimoniul acestora şi care, în realitate, nu le aparţineau. Prejudiciul cauzat a fost estimat la peste 1.300.000 de euro.

 

Comentarii


