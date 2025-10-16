Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu mare - Antena Sport

Cristi Borcea (55 de ani) a reacţionat după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 1.3 milioane de euro.

Numele lui Cristi Borcea ar fi fost folosit de sora lui Carmen Dan în dosarul de înşelăciune. Sora lui Carmen Dan ar fi pretins că e prietenă cu Cristi Borcea.

Cristi Borcea neagă că ar fi prieten cu sora lui Carmen Dan

“Nu le cunosc, nu le-am văzut în viața mea, nici pe doamna ministru, nici pe sora sa. Nu le-am văzut în viața mea. Nu am primit, până acum, vreo citație, dar dacă o să primesc o să mă duc și o să spun ce vă spun și vouă acum, că nu le-am văzut în viața mea. Fiecare trebuie să răspundă pentru ce face”, a declarat Cristi Borcea pentru Gândul.

Sora fostului ministru de Interne Carmen Dan a fost săltată de poliţişti joi dimineaţă în acest caz.

Poliţiştii au făcut 16 percheziţii joi dimineaţă în Bucureşti, Ilfov, Argeş şi Buzău în acest caz.