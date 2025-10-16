Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB: "Se uită Meme" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 16 octombrie 2025, 8:36

Gigi Becali susţine că FCSB va transfera un nou fundaş, după accidentarea lui Mihai Popescu. Internaţionalul român nu va mai evolua în acest sezon, unul la capătul căruia îi expiră şi contractul cu roş-albaştrii.

Chiar dacă nu a oferit nume, Becali a anunţat că fundaşul va veni din Portugalia, acolo unde Mihai Stoica a început deja căutările. Până atunci, Becali vrea să joace cu cuplul de fundaşi centrali format din Cercel şi Ngezana.

Gigi Becali va transfera un fundaş central la FCSB

”Din Portugalia vrea să ia ceva. Se uită MM. (n.r. Tudose, care a fost la Benfica?) A fost rezervă, nici măcar nu a jucat”, a spus Gigi Becali, citat de digisport.ro.

Noul transfer va fi unul necesar, ţinând cont de accidentările de lungă durată ale lui Joyskim Dawa şi Mihai Popescu. Vlad Chiricheş şi Graovac au şi ei probleme fizice.

“Jucăm cu Cercel, care el de fapt este fundaș central, și rezolvăm și problema U21. Vom juca cu Cercel și Ngezana. Ngezana la iarnă pleacă (n.r. – La Cupa Africii). Pe Chiricheș o să-l trecem în locul lui Popescu. Ne lasă UEFA să-l trecem pe listă. UEFA dă voie, FRF nu dă voie”, a mai spus Becali.

Mihai Popescu pleacă de la FCSB

Titularizat de Mircea Lucescu în meciul cu Austria din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor, Mihai Popescu a suferit o accidentare gravă și a fost scos în minutul 72. Sezonul e ca și încheiat pentru fundașul de la FCSB, care a fost deja operat la Roma.

Recuperarea va fi un adevărat chin pentru fundașul în vârstă de 32 de ani, care nu va mai evolua cel mai probabil în acest sezon pentru campioana României. Mihai Stoica a confirmat că cel mai probabil la finalul contractului drumurile se vor separa.

„S-a operat la Roma, la un doctor octogenar, o adevărată legendă a ortopediei mondiale. Kinetoterapeutul nostru este alături de el. A fost haos. Ligamentul a fost rupt, însă operația a fost un succes. Recuperarea… s-a schimbat mult optica prognozelor.

Este la final de contract. (n.r. A fost ultimul său meci la FCSB, cel din campionat?) Există șanse mari să fie așa, clar. Este jucător titular la națională. De regulă, accidentările sunt stupide. Uzura, la 32 de ani… E un băiat la care toată lumea ține. Ce poți să faci? Noi trebuie să tot legăm deplasări. Autocarul te rupe în două”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

