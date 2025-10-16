Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB: "Se uită Meme" - Antena Sport

Gigi Becali susţine că FCSB va transfera un nou fundaş, după accidentarea lui Mihai Popescu. Internaţionalul român nu va mai evolua în acest sezon, unul la capătul căruia îi expiră şi contractul cu roş-albaştrii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă nu a oferit nume, Becali a anunţat că fundaşul va veni din Portugalia, acolo unde Mihai Stoica a început deja căutările. Până atunci, Becali vrea să joace cu cuplul de fundaşi centrali format din Cercel şi Ngezana.

Gigi Becali va transfera un fundaş central la FCSB

”Din Portugalia vrea să ia ceva. Se uită MM. (n.r. Tudose, care a fost la Benfica?) A fost rezervă, nici măcar nu a jucat”, a spus Gigi Becali, citat de digisport.ro.

Noul transfer va fi unul necesar, ţinând cont de accidentările de lungă durată ale lui Joyskim Dawa şi Mihai Popescu. Vlad Chiricheş şi Graovac au şi ei probleme fizice.

“Jucăm cu Cercel, care el de fapt este fundaș central, și rezolvăm și problema U21. Vom juca cu Cercel și Ngezana. Ngezana la iarnă pleacă (n.r. – La Cupa Africii). Pe Chiricheș o să-l trecem în locul lui Popescu. Ne lasă UEFA să-l trecem pe listă. UEFA dă voie, FRF nu dă voie”, a mai spus Becali.