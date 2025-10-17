(P) De la pariuri sportive la mesele de cazinou: cum funcționează cotele, cum se calculează probabilitățile - Antena Sport

După o lungă perioadă în care jocurile de loterie au reprezentat singurele jocuri de noroc disponibile în România pentru publicul larg (cu o formă limitată și de pariere pe evenimente sportive), ultimul deceniu al secolului trecut a adus noi forme de gambling legale. S-au dezvoltat puternic sectoarele de pariuri sportive și jocuri de cazinou, iar expansiunea mediului digital a creat și o piață a jocurilor de noroc online.

La prima vedere, pariurile sportive și jocurile de cazinou par foarte diferite, părțile comune fiind aparent doar buna dispoziție, riscurile asumate și potențialele premii de câștigat. De fapt, cele două lumi prezintă o altă asemănare profundă: implicarea matematicii în mod fundamental în funcționarea sistemelor de joc. Este vorba despre două principii: probabilitatea și Avantajul Casei.

Înțelegând cum funcționează cotele la pariuri și care sunt șansele de câștig, poți adopta decizii mai istețe, indiferent dacă plasezi mize pe evenimente din sport sau joci blackjack într-un cazinou online ori clasic.

Cote la pariuri sportive vs. șanse la jocuri casino

Cotele exprimă probabilitatea unui anumit mod de desfășurare a unui eveniment și se exprimă de obicei cu zecimale. De exemplu, o cotă de 2.00 înseamnă o probabilitate de 50%. Operatorii de pariuri sportive ajustează cotele pentru a asigura Avantajul Casei (marja de profit), indiferent de rezultate.

În schimb, fiecare joc de cazinou are integrată o structură de plată care favorizează ușor organizatorul. Practic, regulile de joc presupun din start existența unui Avantaj al Casei.