Momentul în care Ion Ţiriac nu a mai ţinut cont de nimic şi a trecut şi peste rugămintea fiicei sale, Ioana - Antena Sport

Ion Ţiriac a dezvăluit care a fost principalul motiv pentru care a ajuns să vândă turneul de la Madrid, competiţie pe care fiica sa, Ioana, îl rugase în mai multe rânduri să nu se despartă.

În 2021, Ţiriac a primit 400 de milioane de euro de la americanii de la IMG, dar altul a fost principalul motiv pentru care magnatul a renunţat la turneul spaniol. Omul de afaceri susţine că momentele în care jucătorii au ajuns să ceară premii din ce în ce mai mari l-au făcut să treacă şi peste rugămintea Ioanei şi să facă tranzacţia.

De ce a vândut Ion Ţiriac turneul de la Madrid, preferatul fiicei Ioana

“Unul dintre motivele pentru care am vândut turneul din Madrid a fost această cerere a jucătorilor, de dimineața până seara, că premiile nu sunt destul de mari.

Nu mai lasă sportul să fie sport. Punct! Scoate cuvântul pur! S-a terminat cu sportul! Asta e o industrie de entertainment, un spectacol pe care lumea îl cere. Se inventează sporturi noi, totul e despre ce excită publicul.

Eu am fost printre cei trei-patru care au creat primul ATP. Am spus încă de atunci: oricât îi oferi unui sportiv, nu îi ajunge. Sigur, dacă piața poate să îi dea, e normal!Dacă te gândești că Wimbledon face 300-500 de milioane de lire net pe an, atunci jucătorii cer ca premiile să nu mai fie de 50 de milioane, ci de 100 de milioane de lire”, a spus Ţiriac, citat de iamsport.ro.