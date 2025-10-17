Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Momentul în care Ion Ţiriac nu a mai ţinut cont de nimic şi a trecut şi peste rugămintea fiicei sale, Ioana - Antena Sport

Home | Diverse | Momentul în care Ion Ţiriac nu a mai ţinut cont de nimic şi a trecut şi peste rugămintea fiicei sale, Ioana

Momentul în care Ion Ţiriac nu a mai ţinut cont de nimic şi a trecut şi peste rugămintea fiicei sale, Ioana

Publicat: 17 octombrie 2025, 14:54

Comentarii
Momentul în care Ion Ţiriac nu a mai ţinut cont de nimic şi a trecut şi peste rugămintea fiicei sale, Ioana

Ion Ţiriac, în timpul unui interviu

Ion Ţiriac a dezvăluit care a fost principalul motiv pentru care a ajuns să vândă turneul de la Madrid, competiţie pe care fiica sa, Ioana, îl rugase în mai multe rânduri să nu se despartă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În 2021, Ţiriac a primit 400 de milioane de euro de la americanii de la IMG, dar altul a fost principalul motiv pentru care magnatul a renunţat la turneul spaniol. Omul de afaceri susţine că momentele în care jucătorii au ajuns să ceară premii din ce în ce mai mari l-au făcut să treacă şi peste rugămintea Ioanei şi să facă tranzacţia.

De ce a vândut Ion Ţiriac turneul de la Madrid, preferatul fiicei Ioana

“Unul dintre motivele pentru care am vândut turneul din Madrid a fost această cerere a jucătorilor, de dimineața până seara, că premiile nu sunt destul de mari.

Nu mai lasă sportul să fie sport. Punct! Scoate cuvântul pur! S-a terminat cu sportul! Asta e o industrie de entertainment, un spectacol pe care lumea îl cere. Se inventează sporturi noi, totul e despre ce excită publicul.

Eu am fost printre cei trei-patru care au creat primul ATP. Am spus încă de atunci: oricât îi oferi unui sportiv, nu îi ajunge. Sigur, dacă piața poate să îi dea, e normal!Dacă te gândești că Wimbledon face 300-500 de milioane de lire net pe an, atunci jucătorii cer ca premiile să nu mai fie de 50 de milioane, ci de 100 de milioane de lire”, a spus Ţiriac, citat de iamsport.ro.

Reclamă
Reclamă

Ion Ţiriac a vândut turneul de la Madrid

IMG, companie din cadrul grupului Endeavour care produce evenimente sportive şi de divertisment, a încheiat un acord cu Super Slam Ltd şi afiliaţii săi pentru a achiziţiona turneul de tenis Mutua Madrid Open, deţinut până în 2021 de omul de afaceri Ion Ţiriac, şi turneul de golf Acciona Open de Espana.

În cadrul achiziţiei, Madrid Trophy Promotion SLU (MTP), care operează turneele Mutua Madrid Open şi Acciona Open de Espana, a devenit parte a IMG. Gerard Tsobanian, CEO şi director de turnee al MTP, a devenit vicepreşedinte în divizia globală de evenimente de tenis a IMG, condusă de Gabin Forbes, şi va continua să supravegheze desfăşurarea de zi cu zi a turneelor împreună cu echipa sa.

Mutua Madrid Open se alătură turneului de tenis Miami Open şi altor evenimente ATP şi WTA din lista IMG. În 2019, IMG a mutat Miami Open pe Stadionul Hard Rock cu o capacitate de 65.000 de locuri (14.000 pentru tenis), “casa” echipei de fotbal american Miami Dolphins, unde înregistrează acum una dintre cele mai mari audienţe din tenis în afara turneelor de grand slam şi a finalelor circuitelor.

Românii vor avea din 2026 Codul Personal de Sănătate. Proiectul, făcut cu bani din PNRRRomânii vor avea din 2026 Codul Personal de Sănătate. Proiectul, făcut cu bani din PNRR
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
Observator
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
O nouă plecare de la CFR Cluj, după 2-2 cu Csikszereda! Anunțul făcut în direct
Fanatik.ro
O nouă plecare de la CFR Cluj, după 2-2 cu Csikszereda! Anunțul făcut în direct
15:47
Risc termin la Marele Premiu al Statelor Unite
15:03
Gigi Becali, intervenţie în scandalul dintre finul Rădoi şi Mircea Lucescu: “Nu te mai face atotștiutorul, vezi-ți de curtea ta!”
14:40
“E imatur. Nu trebuia să se bage”. Mirel Rădoi, taxat după răbufnirea la adresa lui Mircea Lucescu
14:15
“Mă denigrează”. Mircea Lucescu, replică dură după atacul lui Mirel Rădoi: “Am greşit când am spus că-l stimez”
13:57
Elias Charalambous, reacţie fermă despre atacul lui Mirel Rădoi la adresa lui Mircea Lucescu: “Am vreo dovadă?”
13:24
Preşedintele fostei echipe a lui Florin Bratu a fost împuşcat mortal în faţa casei
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a decis şi îi prelungeşte contractul titularului de la FCSB: “Niciodată nu lasă jucători aşa” 2 VIDEORomânia a învins Serbia şi la masculin şi la feminin! Tricolorii şi tricolorele, în sferturi la European 3 Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: “E ceva şocant ce a făcut. Nu poţi să faci asta pe faţă” 4 Adrian Mutu a dat lovitura! Anunţul oficial 5 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB: “Se uită Meme” 6 Situație scandaloasă în finalul meciului Csikszereda – CFR Cluj! George Găman le-a anulat un gol ciucanilor
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”