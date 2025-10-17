Momentul în care Ion Ţiriac nu a mai ţinut cont de nimic şi a trecut şi peste rugămintea fiicei sale, Ioana - Antena Sport

Ion Ţiriac a dezvăluit care a fost principalul motiv pentru care a ajuns să vândă turneul de la Madrid, competiţie pe care fiica sa, Ioana, îl rugase în mai multe rânduri să nu se despartă.
În 2021, Ţiriac a primit 400 de milioane de euro de la americanii de la IMG, dar altul a fost principalul motiv pentru care magnatul a renunţat la turneul spaniol. Omul de afaceri susţine că momentele în care jucătorii au ajuns să ceară premii din ce în ce mai mari l-au făcut să treacă şi peste rugămintea Ioanei şi să facă tranzacţia.
De ce a vândut Ion Ţiriac turneul de la Madrid, preferatul fiicei Ioana
“Unul dintre motivele pentru care am vândut turneul din Madrid a fost această cerere a jucătorilor, de dimineața până seara, că premiile nu sunt destul de mari.
Nu mai lasă sportul să fie sport. Punct! Scoate cuvântul pur! S-a terminat cu sportul! Asta e o industrie de entertainment, un spectacol pe care lumea îl cere. Se inventează sporturi noi, totul e despre ce excită publicul.
Eu am fost printre cei trei-patru care au creat primul ATP. Am spus încă de atunci: oricât îi oferi unui sportiv, nu îi ajunge. Sigur, dacă piața poate să îi dea, e normal!Dacă te gândești că Wimbledon face 300-500 de milioane de lire net pe an, atunci jucătorii cer ca premiile să nu mai fie de 50 de milioane, ci de 100 de milioane de lire”, a spus Ţiriac, citat de iamsport.ro.
Ion Ţiriac a vândut turneul de la Madrid
IMG, companie din cadrul grupului Endeavour care produce evenimente sportive şi de divertisment, a încheiat un acord cu Super Slam Ltd şi afiliaţii săi pentru a achiziţiona turneul de tenis Mutua Madrid Open, deţinut până în 2021 de omul de afaceri Ion Ţiriac, şi turneul de golf Acciona Open de Espana.
În cadrul achiziţiei, Madrid Trophy Promotion SLU (MTP), care operează turneele Mutua Madrid Open şi Acciona Open de Espana, a devenit parte a IMG. Gerard Tsobanian, CEO şi director de turnee al MTP, a devenit vicepreşedinte în divizia globală de evenimente de tenis a IMG, condusă de Gabin Forbes, şi va continua să supravegheze desfăşurarea de zi cu zi a turneelor împreună cu echipa sa.
Mutua Madrid Open se alătură turneului de tenis Miami Open şi altor evenimente ATP şi WTA din lista IMG. În 2019, IMG a mutat Miami Open pe Stadionul Hard Rock cu o capacitate de 65.000 de locuri (14.000 pentru tenis), “casa” echipei de fotbal american Miami Dolphins, unde înregistrează acum una dintre cele mai mari audienţe din tenis în afara turneelor de grand slam şi a finalelor circuitelor.
