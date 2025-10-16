Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Situație scandaloasă în finalul meciului Csikszereda - CFR Cluj! George Găman le-a anulat un gol ciucanilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Situație scandaloasă în finalul meciului Csikszereda – CFR Cluj! George Găman le-a anulat un gol ciucanilor

Situație scandaloasă în finalul meciului Csikszereda – CFR Cluj! George Găman le-a anulat un gol ciucanilor

Daniel Işvanca Publicat: 16 octombrie 2025, 22:28

Comentarii
Situație scandaloasă în finalul meciului Csikszereda – CFR Cluj! George Găman le-a anulat un gol ciucanilor

Faza din finalul meciului Csikszereda - CFR Cluj / Captură Digi Sport

Csikszereda și CFR Cluj au disputat restanța din acest sezon de Liga 1, iar partida a fost una nebună, fiind trăită cu dramatism de ambele formații.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ciucanii au fost însă vehemenți la adresa arbitrajului, la o fază petrecută în minutul 86, când George Găman le-a anulat un gol gazdelor, după o mare eroare a lui Otto Hindrich.

George Găman l-a salvat pe Otto Hindrich! Decizie de neînțeles a centralului

Moment controversat în ultimele minute ale partidei dintre Csikszereda și CFR Cluj, din cadrul etapei a cincea din Liga 1. Ciucanii au restabilit egalitatea după o mare eroare a lui Otto Hindrich.

Centralul George Găman le-a stricat bucuria gazdelor, după ce a fluierat un presupus fault în atac la faza golului. Momentul nu a putut fi analizat în camera VAR, iar jucătorii echipei nou promovate au protestat vehement.

Portarul celor de la CFR Cluj a fost salvat după ce a comis o eroare uriașă. Acesta nu fusese deloc incomodat de jucătorul ciucanilor, care s-a ferit de Hindrich, aflat în cădere.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
Observator
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
Răsturnare de situație în cazul „escrocului de pe Tinder” de România! Curtea de Apel a anulat condamnarea de 7 ani a celebrului Keops
Fanatik.ro
Răsturnare de situație în cazul „escrocului de pe Tinder” de România! Curtea de Apel a anulat condamnarea de 7 ani a celebrului Keops
22:12
Mihai Stoica a spus tot! Reacția lui Florin Tănase după ce a jucat 2 minute la națională cu Moldova și Austria
22:08
VideoCe au făcut tricolorii imediat după ce Ovidiu Ionescu i-a adus României calificarea în sferturi la European!
21:41
VIDEORomânia a învins Serbia şi la masculin şi la feminin! Tricolorii şi tricolorele, în sferturi la European
21:37
LIVE TEXTCsikszereda – CFR Cluj 1-2. Ardelenii își joacă restanța la Miercurea Ciuc
21:33
VideoJurnal Antena Sport | Dinamo vrea să intre în Cartea Recordurilor la derby-ul cu Rapid
21:21
VideoJurnal Antena Sport | Daniel Pancu e dorit de CFR Cluj. El a fost în discuţii şi cu alte echipe
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali şi Marius Lăcătuş, dialog tensionat: “Am fost un prost că am crezut în tine! Îmi eşti dator” 2 “Mă aștept să fiu titular!” Răzvan Marin continuă disputa cu Mircea Lucescu 3 “Scandalosul atacant a publicat factura”. Ce s-a scris în Ucraina după ce Blănuță a donat bani către armată 4 Adrian Mutu a dat lovitura! Anunţul oficial 5 Cristi Chivu l-a anunţat deja de plecare. Românul, prima măsură radicală la Inter 6 Zeljko Kopic n-a ținut cont de orgolii. Antrenorul a numit jucătorul din Liga 1 pe care l-ar transfera la Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”