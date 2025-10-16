Situație scandaloasă în finalul meciului Csikszereda - CFR Cluj! George Găman le-a anulat un gol ciucanilor - Antena Sport

Csikszereda și CFR Cluj au disputat restanța din acest sezon de Liga 1, iar partida a fost una nebună, fiind trăită cu dramatism de ambele formații.
Ciucanii au fost însă vehemenți la adresa arbitrajului, la o fază petrecută în minutul 86, când George Găman le-a anulat un gol gazdelor, după o mare eroare a lui Otto Hindrich.
George Găman l-a salvat pe Otto Hindrich! Decizie de neînțeles a centralului
Moment controversat în ultimele minute ale partidei dintre Csikszereda și CFR Cluj, din cadrul etapei a cincea din Liga 1. Ciucanii au restabilit egalitatea după o mare eroare a lui Otto Hindrich.
Centralul George Găman le-a stricat bucuria gazdelor, după ce a fluierat un presupus fault în atac la faza golului. Momentul nu a putut fi analizat în camera VAR, iar jucătorii echipei nou promovate au protestat vehement.
Portarul celor de la CFR Cluj a fost salvat după ce a comis o eroare uriașă. Acesta nu fusese deloc incomodat de jucătorul ciucanilor, care s-a ferit de Hindrich, aflat în cădere.
- Csikszereda – CFR Cluj 1-2. Ardelenii își joacă restanța la Miercurea Ciuc
- Daniel Pancu, principala variantă de înlocuire a lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj: “Discut cu orice echipă”
- CFR Cluj, risc de excludere din competițiile UEFA? Cum a reacționat Neluțu Varga
- S-a stabilit cine va arbitra Dinamo – Rapid! Centralul a mai condus un alt derby în acest sezon
- Gigi Becali a tranşat subiectul Marius Şumudică la FCSB! Dialogul amuzant cu antrenorul: “Tu nu eşti împărat”