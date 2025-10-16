Situație scandaloasă în finalul meciului Csikszereda - CFR Cluj! George Găman le-a anulat un gol ciucanilor - Antena Sport

Csikszereda și CFR Cluj au disputat restanța din acest sezon de Liga 1, iar partida a fost una nebună, fiind trăită cu dramatism de ambele formații.

Ciucanii au fost însă vehemenți la adresa arbitrajului, la o fază petrecută în minutul 86, când George Găman le-a anulat un gol gazdelor, după o mare eroare a lui Otto Hindrich.

George Găman l-a salvat pe Otto Hindrich! Decizie de neînțeles a centralului

Moment controversat în ultimele minute ale partidei dintre Csikszereda și CFR Cluj, din cadrul etapei a cincea din Liga 1. Ciucanii au restabilit egalitatea după o mare eroare a lui Otto Hindrich.

Centralul George Găman le-a stricat bucuria gazdelor, după ce a fluierat un presupus fault în atac la faza golului. Momentul nu a putut fi analizat în camera VAR, iar jucătorii echipei nou promovate au protestat vehement.

Portarul celor de la CFR Cluj a fost salvat după ce a comis o eroare uriașă. Acesta nu fusese deloc incomodat de jucătorul ciucanilor, care s-a ferit de Hindrich, aflat în cădere.