Poli Iaşi – CS Dinamo 1-1. Gazdele au ratat un penalty în minutul 90+5! "Câinii" au ratat şi ei un 11 metri - Antena Sport

Poli Iaşi – CS Dinamo 1-1. Gazdele au ratat un penalty în minutul 90+5! "Câinii" au ratat şi ei un 11 metri

Liga 2

Poli Iaşi – CS Dinamo 1-1. Gazdele au ratat un penalty în minutul 90+5! “Câinii” au ratat şi ei un 11 metri

Publicat: 17 octombrie 2025, 19:50

Poli Iaşi – CS Dinamo 1-1. Gazdele au ratat un penalty în minutul 90+5! Câinii au ratat şi ei un 11 metri

Imagine din meciul Poli Iaşi - CS Dinamo / Sport Pictures

Echipa bucureşteană CS Dinamo a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Poli Iaşi, în etapa a zecea din Liga 2.

Dinamo a primit un penalty în prima repriză, după ce Farcaş l-a faultat în careu pe Ionuţ Zaharia, dar portarul Jesus Fernandez a apărat lovitura de pedeapsă executată de Morar, în minutul 35.

Poli Iaşi – CS Dinamo 1-1

Gazdele au deschis scorul în minutul 66, când Darius Ghindovean a înscris în poarta lui Denis Moldovan. După patru minute gazdele au trimis mingea în poartă, din nou, dar golul a fost anulat pentru că balonul depăşise linia de fund la faza anterioară. Roberto Mălăele a egalat pentru dinamovişti, în minutul 77, şi scorul final a fost Poli Iaşi – CS Dinamo 1-1, pentru că în minutul 90+5 Şeroni a ratat un penalty pentru gazde, trimiţând în bara transversală.

Poli Iaşi are 15 puncte, care o plasează pe locul 10, în timp ce Dinamo – cu 8 puncte, este pe locul 16.

