Fiica lui Ion Ţiriac moşteneşte pasiunea de milioane a tatălui ei. Imaginile cu care şi-a luat fanii prin surprindere - Antena Sport

Fiica lui Ion Ţiriac moşteneşte pasiunea de milioane a tatălui ei. Ioana s-a filmat într-o maşină de lux, semn că şi ea este pasionată de bolizii, la fel ca miliardarul român.
Ion Ţiriac deţine o galerie auto impresionantă în România, cu modele de colecţie. Fostul sportiv deţine peste 250 de maşini, 150 dintre ele fiind expuse în galeria din ţară.
Ioana Ţiriac a postat mai multe imagini cu care şi-a luat fanii prin surprindere. Fiica miliardarului român s-a filmat într-un bolid care pare a fi un Lamborghini.
De asemenea, Ioana Ţiriac filma şi maşinile care o însoţeau pe drum, toate acestea fiind unele de lux, printre care şi Ferrari. Tatăl ei se mândreşte cu faptul că deţine 26 de bolizi produşi de producătorul celebru italian.
“Pasiunea mea pentru Ferrari este una veche. Mi-am dorit mereu să am în colecție inclusiv acele modele care au legătură cu istoria motorsportului”, spunea Ion Ţiriac despre “dragostea” sa faţă de maşinile Ferrari, la prezentarea modelului SP3 Daytona, pe care l-a adăugat la colecţie în primăvara acestui an.
Ioana Ţiriac a filmat toate aceste maşini de lux în Emiratele Arabe Unite. Fiica miliardarului român a ales să se mute în Dubai în urmă cu câţiva ani, după ce şi-a finalizat studiile în America.
Ioana Ţiriac este fiica pe care Ion Ţiriac o are din relaţia cu jurnalista Sophie Ayad. Cei doi s-au cunoscut la Munchen, în 1994, atunci când miliardarul român avea mai multe afaceri în Germania. Cei doi nu s-au căsătorit, dar au păstrat o relaţie bună după despărţire.
Sophie Ayad a lucrat pentru publicaţia germană Bunte. În prezent, ea deţine un magazin de lux, în care vinde haine ale celor mai cunoscuţi designeri din întreaga lume. În ceea ce îl priveşte pe Ion Ţiriac, omul de afaceri român are o avere estimată de Forbes la 2 miliarde de dolari.
