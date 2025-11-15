Fiica lui Ion Ţiriac moşteneşte pasiunea de milioane a tatălui ei. Imaginile cu care şi-a luat fanii prin surprindere - Antena Sport

Fiica lui Ion Ţiriac moşteneşte pasiunea de milioane a tatălui ei. Ioana s-a filmat într-o maşină de lux, semn că şi ea este pasionată de bolizii, la fel ca miliardarul român.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ion Ţiriac deţine o galerie auto impresionantă în România, cu modele de colecţie. Fostul sportiv deţine peste 250 de maşini, 150 dintre ele fiind expuse în galeria din ţară.

Fiica lui Ion Ţiriac moşteneşte pasiunea de milioane a tatălui ei

Ioana Ţiriac a postat mai multe imagini cu care şi-a luat fanii prin surprindere. Fiica miliardarului român s-a filmat într-un bolid care pare a fi un Lamborghini.

De asemenea, Ioana Ţiriac filma şi maşinile care o însoţeau pe drum, toate acestea fiind unele de lux, printre care şi Ferrari. Tatăl ei se mândreşte cu faptul că deţine 26 de bolizi produşi de producătorul celebru italian.

“Pasiunea mea pentru Ferrari este una veche. Mi-am dorit mereu să am în colecție inclusiv acele modele care au legătură cu istoria motorsportului”, spunea Ion Ţiriac despre “dragostea” sa faţă de maşinile Ferrari, la prezentarea modelului SP3 Daytona, pe care l-a adăugat la colecţie în primăvara acestui an.