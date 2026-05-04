Gică Hagi, mesaj superb pentru Cristi Chivu după titlul cucerit cu Inter în Serie A: “O confirmare a muncii extraordinare”

Selecţionerul Gică Hagi l-a felicitat pe antrenorul Cristian Chivu, care a câştigat, duminică seară, titlul de campion al Italiei cu Inter Milano.
Inter s-a încununat campioană în Serie A, cu trei etape înainte de finalul sezonului. Formaţia lui Cristi Chivu a câştigat matematic titlul, după victoria cu Parma, scor 2-0.
Gică Hagi, mesaj superb pentru Cristi Chivu după titlul cucerit cu Inter
“Felicitări, Cristian Chivu pentru cucerirea titlului de campion în Serie A cu Inter! Un rezultat uriaş şi o confirmare a muncii tale extraordinare!“, a scris Hagi pe Facebook.
Formaţia Inter Milano a câştigat, duminică seară, pentru a 21-a oară campionatul Italiei, după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în confruntarea cu Parma, din etapa a 35-a.
Pentru Chivu, este primul trofeu ca antrenor la seniori. El a mai câştigat titlul în Italia cu Inter în 2008, 2009 şi 2010, ca fotbalist.
Inter a obţinut al 21-lea său titlu de campioană, la primul sezon cu Chivu pe bancă, după ce fostul fundaş avea doar 13 meciuri în Serie A ca antrenor, în sezonul trecut, cu Parma, pe care a salvat-o de la retrogradare.
Marcus Thuram (45+1) şi Henrih Mhitarian (80) au marcat golurile gazdelor, în duelul cu Parma. Cu trei etape înainte de finalul sezonului, Inter are 12 puncte avans faţă de următoarea clasată, Napoli, care anul trecut a cucerit titlul la diferenţă de un punct de nerazzurri.
