Gică Hagi, mesaj superb pentru Cristi Chivu după titlul cucerit cu Inter în Serie A: “O confirmare a muncii extraordinare”

Selecţionerul Gică Hagi l-a felicitat pe antrenorul Cristian Chivu, care a câştigat, duminică seară, titlul de campion al Italiei cu Inter Milano.

Inter s-a încununat campioană în Serie A, cu trei etape înainte de finalul sezonului. Formaţia lui Cristi Chivu a câştigat matematic titlul, după victoria cu Parma, scor 2-0.

“Felicitări, Cristian Chivu pentru cucerirea titlului de campion în Serie A cu Inter! Un rezultat uriaş şi o confirmare a muncii tale extraordinare!“, a scris Hagi pe Facebook.

Formaţia Inter Milano a câştigat, duminică seară, pentru a 21-a oară campionatul Italiei, după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în confruntarea cu Parma, din etapa a 35-a.

Pentru Chivu, este primul trofeu ca antrenor la seniori. El a mai câştigat titlul în Italia cu Inter în 2008, 2009 şi 2010, ca fotbalist.