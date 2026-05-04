“E fabulos”. Are cinci medalii olimpice de aur şi e convinsă că David Popovici va da lovitura la JO 2028: “Are o şansă imensă”

Missy Franklin, fosta înotătoare care a cucerit cinci medalii olimpice de aur, a oferit declaraţii despre David Popovici. Campioana din SUA s-a declarat încântată de sportivul român, campion olimpic şi el la proba de 200 m liber, la Jocurile Olimpice de la Paris.

Missy Franklin a remarcat entuziasmul pe care îl are David Popovici în timpul curselor. Ea a subliniat şi modul în care sportivul de la CS Dinamo se bucură, după fiecare medalie cucerită.

Missy Franklin, laude pentru David Popovici şi sfat preţios înainte de JO 2028 de la Los Angeles

Missy Franklin i-a dat şi un sfat lui David Popovici, înainte de Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Multipla campioană olimpică a transmis că sportivul român va avea o şansă uriaşă să cucerească o nouă medalie de aur la cea mai imporantă competiţie, dacă îşi va păstra plăcerea pentru înot.

“E fabulos! Sunt atât de impresionată de cariera lui de până acum, e incredibil! E foarte plăcut să-l urmăreşti înotând, aduce atâta energie şi entuziasm la fiecare cursă. Felul în care sărbătoreşte, după curse, este printre chestiile mele preferate!

E un sportiv incredibil şi e o adevărată plăcere să-l vezi în apă. (N.r. Despre o altă medalie de aur a lui David Popovici la JO de la Los Angeles) Nu se pune problema de a-ţi dori încă o medalie, partea asta există. Va face orice îi stă în putere să o obţină.