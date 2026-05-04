“E fabulos”. Are cinci medalii olimpice de aur şi e convinsă că David Popovici va da lovitura la JO 2028: “Are o şansă imensă”

Missy Franklin, fosta înotătoare care a cucerit cinci medalii olimpice de aur, a oferit declaraţii despre David Popovici. Campioana din SUA s-a declarat încântată de sportivul român, campion olimpic şi el la proba de 200 m liber, la Jocurile Olimpice de la Paris.
Missy Franklin a remarcat entuziasmul pe care îl are David Popovici în timpul curselor. Ea a subliniat şi modul în care sportivul de la CS Dinamo se bucură, după fiecare medalie cucerită.
Missy Franklin, laude pentru David Popovici şi sfat preţios înainte de JO 2028 de la Los Angeles
Missy Franklin i-a dat şi un sfat lui David Popovici, înainte de Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Multipla campioană olimpică a transmis că sportivul român va avea o şansă uriaşă să cucerească o nouă medalie de aur la cea mai imporantă competiţie, dacă îşi va păstra plăcerea pentru înot.
“E fabulos! Sunt atât de impresionată de cariera lui de până acum, e incredibil! E foarte plăcut să-l urmăreşti înotând, aduce atâta energie şi entuziasm la fiecare cursă. Felul în care sărbătoreşte, după curse, este printre chestiile mele preferate!
E un sportiv incredibil şi e o adevărată plăcere să-l vezi în apă. (N.r. Despre o altă medalie de aur a lui David Popovici la JO de la Los Angeles) Nu se pune problema de a-ţi dori încă o medalie, partea asta există. Va face orice îi stă în putere să o obţină.
Una dintre cele mai mari provocări, pentru un înotător, este că trebuie să rămâi concentrat pe o perioadă de patru ani, să găseşti timingul perfect. Să înoţi cel mai bine din viaţa ta într-una dintre acele opt zile, o dată la patru ani. Oamenii nu înţeleg efortul pe care trebuie să îl depui în fiecare zi, între Paris şi LA, pentru a reuşi asta.
Artificiul este să găseşti o modalitate de a fi cel mai bun la momentul potrivit. Când eşti aşa tânăr, cum e David, cred că trebuie să continui să te bucuri de ceea ce faci. Acest entuziasm dispare primul şi exact lipsa lui te va face să te opreşti, dacă nu mai iubeşti să înoţi şi dacă nu te mai distrezi în bazin.
Încurajarea mea pentru el ar fi să se asigure că încă îi face plăcere să înoate. Să vina la bazin, în fiecare zi, cu un zâmbet pe faţă. Vor fi zile grele, cu antrenamente grele, să-şi ia un asemenea angajament e dificil. Dar dacă poate să meargă seara la culcare ştiind că încă iubeşte ceea ce face şi simţindu-se recunoscător că poate face asta în continuare, atunci cred că asta îl va duce şi mai departe de Los Angeles, la mai multe ediţii ale JO.
Consider că David este exact unde trebuie să fie în acest moment, are o şansă imensă. Partea riscantă este ca în probele pe care le înoata el, efectiv orice se poate întâmpla”, a declarat Missy Franklin, pentru AntenaSport.
