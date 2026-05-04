Sorana Cîrstea, pe locul 27 în clasamentul WTA. Salt spectaculos pentru Jaqueline Cristian

Sorana Cîrstea, în vârstă de 36 de ani, a coborât un loc şi este pe 27 în clasamentul WTA, fiind jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia dată publicităţii luni.

Sorana Cîrstea, aflată în ultimul an al carierei, are 1.595 puncte. Imediat după Sorana se află Jaqueline Cristian, care a urcat cinci locuri şi este pe 28, cu 1.437 puncte. Gabriela Ruse a urcat şi ea, dar patru locuri, şi este pe 67, cu 963 puncte. În Top 200 se află şi Irina Begu, care a coborât două locuri şi este pe 184, cu 399 puncte.

Liderul clasamentului WTA este belarusa Arina Sabalenka, cu 10.110 puncte, iar pe 2 se menţine Elena Rîbakina, cu 8.555 puncte. Poloneza Iga Swiatek a urcat pe 3, cu 6.948 puncte, în timp ce Coco Gauff este pe locul 4 (6.749 puncte). Pe locul 5 se află americanca Jessica Pegula, cu 6.136 puncte.

Câştigătoare la Madrid Open, ucraineanca Marta Kostiuk a urcat opt locuri şi este pe 15, cu 2.507 puncte.

News.ro