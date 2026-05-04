„Hai să închidem această telenovelă” Șumudică s-a săturat să fie chemat încontinuu la FCSB: „Niciodată!”

Sebastian Ujica Publicat: 4 mai 2026, 13:17

Marius Şumudică / Sport Pictures

Marius Șumudică, unul dintre numele menționate de fiecare dată când FCSB schimbă antrenorul, este convins: nu o va antrena niciodată.

Șumudică spune că este întrebat încontinuu de oameni de această variantă.

„S-a creat așa o telenovelă. Primesc tot felul de mesaje. Eu nu am niciun fel de cont pe rețelele sociale. Și oamenii tot îmi trimit și eu le dau mai departe băiatului. Să vă spun ceva, ca să închidem această telenovelă. Chiar voiam să închidem această telenovelă. Eu sunt un antrenor profesionist, sunt un antrenor care doresc să lucrez. E clar. Probabil că de la vară voi lucra, probabil. Nu știu unde mă va duce soarta asta a noastră, a antrenorilor.

Vreau să vorbesc și să pun punct odată acestor speculații. Eu nu voi putea lucra cu Gigi Becali niciodată. Deci, eu nu voi putea lucra cu Gigi niciodată și trebuie să terminăm lucrul ăsta. Gigi este amicul meu. Gigi este prietenul meu. Îl respect toată viața pentru ceea ce a făcut pentru familia mea și v-am spus că am avut probleme cu părinții, cu familia, și m-a ajutat enorm în acea perioadă cu COVID-ul.

Îi transmit și domnului Mihai Stoica, care pentru mine este unul dintre cei mai buni conducători din această țară. Este unul din oamenii care cunosc fotbal. Nu e nevoie să-mi transmită mie sau opiniei publice sau celor care pe stradă, sunt mulți care mă opresc: <<Hai, Șumi, la FCSB, vino la FCSB!>>

Vă dau cuvântul meu de onoare. Când ies din casă și mă duc pe undeva, mă oprește lumea. Unii mă înjură, alții îmi spun să vin la FCSB, dar încă o dată vreau să pun punct și să terminăm cu discuțiile astea. Deci, Șumudică, în momentul de față, nu va putea lucra cu Gigi Becali și cu Mihai Stoica.

Să stea lumea liniștită. Eu nu vreau să intru în conflict cu Mihai Stoica. Vreau să îi spun un singur lucru: dragul meu Mihai, nu e nevoie să transmitem ceea ce își doresc angajații clubului FCSB. Sunt mulți, și asta e grav, chiar jucători (nr ai FCSB-ului) care vor să vină Șumudică” a spus Marius Șumudică pentru Fanatik.

