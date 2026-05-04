Messi i-a purtat noroc lui Antonelli: s-a urcat la volanul mașinii! Momentul în care ce doi s-au întâlnit

Kimi Antonelli a scris istorie la Miami. Pilotul de doar 19 ani a reușit să câștige cursa, a treia victorie consecutivă, după ce a plecat din pole position. Antonelli a terminat cursa peste piloții McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri.

Antonelli a început slab cursa și a căzut chiar pe locul 3 la un moment dat, însă un undercut i-a permis să treacă de Norris. Talismanul norocos pentru Antonelli? Leo Messi, cel care s-a urcat în mașina lui înaintea cursei.



„A fost greu. Foarte cald. Foarte mare umiditate. A fost intens. La un moment dat, când eram pe pneuri hard, m-am uitat la ecran și mai erau 20 de tururi. Și mi-am zis: <<Nu, vreau doar să se termine cursa asta. Hai, te rog, să se termine odată, te rog să se termine mai repede>>” a povestit Antonelli într-un clip, chiar înainte să se întâlnească fața în față cu Leo Messi.