Messi i-a purtat noroc lui Antonelli: s-a urcat la volanul mașinii! Momentul în care ce doi s-au întâlnit

Kimi Antonelli a scris istorie la Miami. Pilotul de doar 19 ani a reușit să câștige cursa, a treia victorie consecutivă, după ce a plecat din pole position. Antonelli a terminat cursa peste piloții McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri.
Antonelli a început slab cursa și a căzut chiar pe locul 3 la un moment dat, însă un undercut i-a permis să treacă de Norris. Talismanul norocos pentru Antonelli? Leo Messi, cel care s-a urcat în mașina lui înaintea cursei.
„A fost greu. Foarte cald. Foarte mare umiditate. A fost intens. La un moment dat, când eram pe pneuri hard, m-am uitat la ecran și mai erau 20 de tururi. Și mi-am zis: <<Nu, vreau doar să se termine cursa asta. Hai, te rog, să se termine odată, te rog să se termine mai repede>>” a povestit Antonelli într-un clip, chiar înainte să se întâlnească fața în față cu Leo Messi.
Miami magic. An unforgettable day 🤩 pic.twitter.com/vWQ83VQq1s
— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 3, 2026
