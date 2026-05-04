Incredibil: ce le-ar fi spus arbitrul lui Kopic şi Petre, la faza care a provocat un scandal uriaş în Univ. Craiova – Dinamo 2-1

Viviana Moraru Publicat: 4 mai 2026, 14:03

Zeljko Kopic, în timpul meciului dintre Universitatea Craiova şi Dinamo/ Sport Pictures

Andrei Nicolescu a oferit declaraţii, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 2-1 pe Dinamo, în etapa a şaptea a play-off-ului. Steven Nsimba a marcat golul victoriei în minutul 90+1, însă acesta se afla în poziţie evidentă de offsaid la începutul fazei.

După ce Szabolcs Kovacs a validat golul oltenilor, Zeljko Kopic şi Florentin Petre au “luat foc” pe marginea terenului. Cei doi au protestat vehement, dat fiind faptul că au observat că Steven Nsimba se afla în poziţie de offsaid.

La o zi după meci, Andrei Nicolescu a dezvăluit ce le-ar fi spus tuşierul lui Zeljko Kopic şi Florentin Petre. Concret, acesta le-a transmis celor doi tehnicieni de la Dinamo că a fost offsaid şi se va reveni asupra fazei.

Cei din camera VAR, în frunte cu Cătălin Popa, nu au intervenit, astfel că Szabolcs Kovacs a validat reuşita oltenilor, graţie căreia trupa lui Filipe Coelho a câştigat partida.

“Reacțiile lui Kopic și Petre au fost foarte justificate, pentru că au trăit acolo momentul, au văzut. Și mai mult decât atât, am impresia că asistentul le-a spus că a fost ofsaid și se va reveni.

Nu știu sigur, dar asta a fost impresia din ce am văzut acolo, pentru că ei au avut un dialog cu asistentul care le-a spus că da, a sesizat. După care au rămas stupefiați de decizie…

Da, am fost la vestiare, am încercat să am și un dialog cu arbitrul, cu arbitrii. Au încercat să mă convingă de o non-evidență, dar nu mai contează. Astea sunt discuții private.

Suporterii sunt oarecum nemulțumiți că nu l-am făcut cu ou și cu oțet pe arbitru și așa mai departe. Efectul ar fi fost zero. Ne răcoream un pic și efectul era zero. Efectul, ca să fie, trebuie să prindă acest mesaj, să-l înțeleagă toată lumea care are de înțeles ceva. Facem un memoriu. Le facem pe toate, dar, încă o dată, la momentul ăsta, la CCA, nu există un regulament pe baza căruia să se răspundă.

Să existe o procedură clară pe care toate cluburile să o știe. Să se simtă cumva protejate de niște reguli, care ar fi trebuit făcute de mult, nu de acum. Ar fi trebuit începute discuțiile astea de reprezentanții cluburilor și de șeful Ligii de mult, nu de acum. Oamenii aceia au puterea de a schimba lucrurile”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

