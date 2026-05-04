Incredibil: ce le-ar fi spus arbitrul lui Kopic şi Petre, la faza care a provocat un scandal uriaş în Univ. Craiova – Dinamo 2-1

Andrei Nicolescu a oferit declaraţii, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 2-1 pe Dinamo, în etapa a şaptea a play-off-ului. Steven Nsimba a marcat golul victoriei în minutul 90+1, însă acesta se afla în poziţie evidentă de offsaid la începutul fazei.

După ce Szabolcs Kovacs a validat golul oltenilor, Zeljko Kopic şi Florentin Petre au “luat foc” pe marginea terenului. Cei doi au protestat vehement, dat fiind faptul că au observat că Steven Nsimba se afla în poziţie de offsaid.

Ce le-ar fi spus arbitrul lui Kopic şi Petre, la faza care a provocat un scandal uriaş în Univ. Craiova – Dinamo

La o zi după meci, Andrei Nicolescu a dezvăluit ce le-ar fi spus tuşierul lui Zeljko Kopic şi Florentin Petre. Concret, acesta le-a transmis celor doi tehnicieni de la Dinamo că a fost offsaid şi se va reveni asupra fazei.

Cei din camera VAR, în frunte cu Cătălin Popa, nu au intervenit, astfel că Szabolcs Kovacs a validat reuşita oltenilor, graţie căreia trupa lui Filipe Coelho a câştigat partida.

“Reacțiile lui Kopic și Petre au fost foarte justificate, pentru că au trăit acolo momentul, au văzut. Și mai mult decât atât, am impresia că asistentul le-a spus că a fost ofsaid și se va reveni.