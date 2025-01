Fiica miliardarului Ion Ţiriac a ajuns de nerecunoscut! Ioana Ţiriac a fost comparată imediat cu o păpuşă Barbie: "Năucitoare!" - Antena Sport

Mai mult, omul de afaceri a ţinut să specifice că, de la retragerea din tenis, nu a mai alergat şi nu a mai practicat sportul alb, cel care l-a făcut celebru.

„Nu mănânc între patru și șase ore în fiecare zi. Așa mă mențin. În rest, nu fac nimic, din păcate. Eu la 43 de ani, când am spus că am terminat, am zis `jur să nu mai ating o rachetă de tenis`, `jur să nu mai alerg`.

Pentru că am alergat de trei ori mai mult decât Năstase, de șapte ori mai mult decât alții și am zis mi-ajunge, am făcut o greșeală”, spunea recent Ion Ţiriac, pentru gsp.ro.