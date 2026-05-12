Filipe Coelho nu simte presiunea înaintea finalei cu U Cluj: „Dacă suntem aici, înseamnă că am muncit”

Cred că partea mentală este mai importantă decât partea fizică când ai posibilitatea să joci în astfel de finale. În acest moment dacă veți întreba orice jucător dacă este pregătit să joace mâine, cu siguranță va spune că da.

Este o parte a job-ului nostru, a staff-ului tehnic. Trebuie să introducem pe teren cei mai buni jucători din punct de vedere fizic și mental. Acesta este job-ul normal pentru orice antrenor”.

„Este o provocare pentru noi să câștigăm acest meci”

„(n.r. – E presiunea mai mare pentru Universitatea Craiova?) Pentru mine este cea mai bună săptămână de când am ajuns la Craiova. Dacă suntem aici înseamnă că am muncit, înseamnă că merităm.

Sunt foarte bucuros că am această posibilitate alături de jucătorii mei care sunt formidabili și ca de fiecare dată vom încerca să dăm totul. Dacă vorbim de presiune, vreau să am cât mai multe astfel de săptămâni. Pentru mine e un semnal bun. Deci nu este o problemă dacă noi suntem sub presiune în acest moment.

Este o provocare pentru noi să câștigăm acest meci. Și mai mult decâte favorite și presiune, este mai important ceea ce vom face noi pe teren mâine seară. Nu am dubii și știu că va fi dificil, dar tocmai der asta poate să fie și foarte frumos”.

„Ne-am gândit la toate”

„(n.r. – Sunteți pregătiți pentru orice scenariu, prelungiri, lovituri de departajare?) Sigur că ne-am gândit la toate scenariile pentru meciul de mâine, fie că vom câștiga, că putem pierde, că putem ajunge la prelungiri sau chiar la lovituri de departajare.

La fel de bine iau în calcul de ceea ce se întâmplă în timpul unui meci, de schimbările pe care le pot face pentru că în anumite momente. Este vorba de a lua cea mai bună decizie în câteva secunde. Este foarte important pentru noi să luptăm, să fim conștienți că putem cuceri acest trofeu și să-i facem fericiți pe suporterii noștri, familiile noastre și întregul oraș”, a concluzionat Filipe Coelho.