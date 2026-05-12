Filipe Coelho nu simte presiunea înaintea finalei cu U Cluj: „Dacă suntem aici, înseamnă că am muncit”

Universitatea Craiova este la un pas de a-și trece în palmares primul trofeu din ultimii mulți ani, finala Cupei României fiind un obiectiv important pentru formația din Bănie.
Filipe Coelho a prefațat confruntarea cu echipa lui Cristiano Bergodi într-o conferință de presă, însă tehnicianul portughez a transmis că nu simte niciun fel de presiune.
Filipe Coelho: „Merităm să fim aici”
Universitatea Craiova și Universitatea Cluj vor lupta ambele pentru event în acest sezon, cele două fiind în luptă directă atât pentru câștigarea Cupei României, cât și pentru titlu.
Filipe Coelho a vorbit la conferința de presă dinaintea partidei de la Sibiu despre importanța acestui joc, dar și de starea de spirit a echipei înainte primului obiectiv din acest sezon.
„În primul rând trebuie să vă spun că e o plăcere să fiu aici. Cred că merităm să fim aici. Drumul până în acest punct a fost extrem de dificil. Am jucat împotriva unor adversare extrem de puternice. Acum vrem să mai face și acest ultim pas pentru a câștiga acest trofeu minunat.
(n.r. – Sunt Craiova și U Cluj cele mai bune echipe din fotbalul românesc?) Dacă vă uitați pe clasament, e clar că vorbim de cele două echipe care se află în vârful ierarhiei SuperLigii. Dar asta nu înseamnă că celelalte echipe care nu au ajuns aici nu ar fi meritat să fie în această finală, mai ales că fotbalul românesc are formații bune și antrenori foarte buni.
Înseamnă că am făcut bine ce am făcut până în acest moment, în special jucătorii. Ar fi fost imposibil să ne aflăm în această situație, să luptăm pentru acest trofeu dacă nu ar fi fost munca din cele 10 luni dinainte”.
„Cred că partea mentală este mai importantă decât partea fizică”
„Este meritul jucătorilor în special, al suporterilor care ne-au ajutat în toate momentele dificile și acum ne aflăm în această situație de a fi la un singur pas de a obține trofeul. Acest trofeu poate să aducă multe bucurii pentru oraș, pentru suporteri, dar nu putem să uităm și cealaltă parte și faptul că și adversarii își doresc același lucru ca și noi.
Cred că partea mentală este mai importantă decât partea fizică când ai posibilitatea să joci în astfel de finale. În acest moment dacă veți întreba orice jucător dacă este pregătit să joace mâine, cu siguranță va spune că da.
Este o parte a job-ului nostru, a staff-ului tehnic. Trebuie să introducem pe teren cei mai buni jucători din punct de vedere fizic și mental. Acesta este job-ul normal pentru orice antrenor”.
„Este o provocare pentru noi să câștigăm acest meci”
„(n.r. – E presiunea mai mare pentru Universitatea Craiova?) Pentru mine este cea mai bună săptămână de când am ajuns la Craiova. Dacă suntem aici înseamnă că am muncit, înseamnă că merităm.
Sunt foarte bucuros că am această posibilitate alături de jucătorii mei care sunt formidabili și ca de fiecare dată vom încerca să dăm totul. Dacă vorbim de presiune, vreau să am cât mai multe astfel de săptămâni. Pentru mine e un semnal bun. Deci nu este o problemă dacă noi suntem sub presiune în acest moment.
Este o provocare pentru noi să câștigăm acest meci. Și mai mult decâte favorite și presiune, este mai important ceea ce vom face noi pe teren mâine seară. Nu am dubii și știu că va fi dificil, dar tocmai der asta poate să fie și foarte frumos”.
„Ne-am gândit la toate”
„(n.r. – Sunteți pregătiți pentru orice scenariu, prelungiri, lovituri de departajare?) Sigur că ne-am gândit la toate scenariile pentru meciul de mâine, fie că vom câștiga, că putem pierde, că putem ajunge la prelungiri sau chiar la lovituri de departajare.
La fel de bine iau în calcul de ceea ce se întâmplă în timpul unui meci, de schimbările pe care le pot face pentru că în anumite momente. Este vorba de a lua cea mai bună decizie în câteva secunde. Este foarte important pentru noi să luptăm, să fim conștienți că putem cuceri acest trofeu și să-i facem fericiți pe suporterii noștri, familiile noastre și întregul oraș”, a concluzionat Filipe Coelho.
