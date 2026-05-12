Cristiano Bergodi așteaptă cu nerăbdare finala cu Universitatea Craiova: „Nu mi s-a întâmplat niciodată în carieră”

Universitatea Cluj este în fața unei performanțe uriașe, fiind calificată în finala Cupei României, dar și în luptă directă la titlu cu Universitatea Craiova. Calificată deja în Conference League, gruparea ardeleană visează la o prezență în Europa League.
Cristiano Bergodi a vorbit cu o zi înaintea disputei de la Sibiu și a explicat că un triumf în finala Cupei ar veni la pachet și cu o premieră în cariera sa.
Cristiano Bergodi: „O finală se câștigă, nu se joacă”
Cristiano Bergodi nu ar fi la primul triumf din carieră în Cupa României, dar cucerirea trofeului de această dată ar veni la pachet și cu o prezență în preliminariile UEFA Europa League. Tehnicianul italian a declarat că a pregătit deja o strategie pentru confruntarea cu Universitatea Craiova.
„E un moment frumos, avem emoții toți, e un trofeu, un meci care pe care. Mă voi bucura dacă vom fi câștigători. E o oportunitate, din aceste două finale, pentru Cupa și pentru campionat, le vrem pe amândouă. Nu am odihnit jucătorii.
Am un grup buni de jucători, care au dat randament. Avem emoții, va fi un meci foarte greu, dar sper că vom câștiga. O finală se câștigă, nu se joacă.
Ar fi o satisfacție foarte mare, ambele echipe au șanse să câștige și eventul. Mă gândesc doar la meciul de mâine, va fi important pentru club. Deja ne-am asigurat poziția pentru Conference League, dar m-aș bucura să joc în Europa League. Nu mi s-a întâmplat niciodată în cariera mea”.
„Am pregătit ceva, dar vom vedea pe teren”
„Trebuie să avem o echipă pregătită din punct de vedere fizic, am jucat împotriva lor în acest an. Avem și un ascedent pozitiv asupra lor. Va fi o altă istorie, trebuie să ne controlăm emoțiile. Am pregătit ceva, dar vom vedea pe teren. E important ca echipă să joace la un nivel bun, e normal să se adune oboseală pentru că suntem la final de sezon.
Sunt aici pe teren, din păcate, mi-ar fi plăcit să văd și Inter – Lazio, prefer să stau aici, pe acest teren la Sibiu, unde terenul e impecabil. Stadionul va fi arhiplin”, a declarat Cristiano Bergodi, potrivit digisport.ro.
- Mihai Rotaru nu se uită la bani! Decizia luată de patronul Universității Craiova, înaintea finalei Cupei României
- Arbitrul contestat în trecut de Universitatea Craiova va conduce finala Cupei României cu U Cluj
- Finala Cupei României pe stadionul Ghencea? Ce a încercat FRF pentru a împăca suporterii
- FRF a anunaţ preţurile la finala Cupei României! U Cluj – Universitatea Craiova se joacă la Sibiu
- „Nu am avut șmecherie”. Andrei Nicolescu, reacție fermă după ce Dinamo a fost eliminată dramatic din Cupa României