Cristiano Bergodi așteaptă cu nerăbdare finala cu Universitatea Craiova: „Nu mi s-a întâmplat niciodată în carieră”

Universitatea Cluj este în fața unei performanțe uriașe, fiind calificată în finala Cupei României, dar și în luptă directă la titlu cu Universitatea Craiova. Calificată deja în Conference League, gruparea ardeleană visează la o prezență în Europa League.

Cristiano Bergodi a vorbit cu o zi înaintea disputei de la Sibiu și a explicat că un triumf în finala Cupei ar veni la pachet și cu o premieră în cariera sa.

Cristiano Bergodi: „O finală se câștigă, nu se joacă”

Cristiano Bergodi nu ar fi la primul triumf din carieră în Cupa României, dar cucerirea trofeului de această dată ar veni la pachet și cu o prezență în preliminariile UEFA Europa League. Tehnicianul italian a declarat că a pregătit deja o strategie pentru confruntarea cu Universitatea Craiova.

„E un moment frumos, avem emoții toți, e un trofeu, un meci care pe care. Mă voi bucura dacă vom fi câștigători. E o oportunitate, din aceste două finale, pentru Cupa și pentru campionat, le vrem pe amândouă. Nu am odihnit jucătorii.

Am un grup buni de jucători, care au dat randament. Avem emoții, va fi un meci foarte greu, dar sper că vom câștiga. O finală se câștigă, nu se joacă.