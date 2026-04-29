Finala Cupei României pe stadionul Ghencea? Ce a încercat FRF pentru a împăca suporterii

Finala Cupei României este programată pe data de 13 mai, iar jocul dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova se va disputa pe stadionul Municipal din Sibiu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Suporterii celor două echipe au făcut scandal din cauza numărului mic de bilete primit, iar Federația Română de Fotbal luase în calcul varianta mutării finalei pe o altă arenă.

FRF a încercat să mute finala Cupei României pe Ghencea. Ce răspuns a primit din partea Jandarmeriei

Universitatea Cluj și Universitatea Craiova sunt cele două finaliste ale Cupei României, iar ambele formații au mase importante de suporteri. Ultimul act al competiției va avea loc la Sibiu, lucru care i-a nemulțumit teribil pe fani.

Potrivit gsp.ro, Federația Română de Fotbal a încercat să mute finala pe stadionul Ghencea, care are o capacitate considerabil mai mare față de Municipalul din Sibiu.

Sursa citată menționează că Jandarmeria nu va aproba planul de intervenție, în aceeași zi fiind planificat pe Arena Națională un concert al celor de la Metallica, una dintre cele mai populare trupe de thrash metal din lume, alături de formațiile Gojira și Knocked Loose, invitați speciali.