Finala Cupei României pe stadionul Ghencea? Ce a încercat FRF pentru a împăca suporterii

Finala Cupei României este programată pe data de 13 mai, iar jocul dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova se va disputa pe stadionul Municipal din Sibiu.
Suporterii celor două echipe au făcut scandal din cauza numărului mic de bilete primit, iar Federația Română de Fotbal luase în calcul varianta mutării finalei pe o altă arenă.
FRF a încercat să mute finala Cupei României pe Ghencea. Ce răspuns a primit din partea Jandarmeriei
Universitatea Cluj și Universitatea Craiova sunt cele două finaliste ale Cupei României, iar ambele formații au mase importante de suporteri. Ultimul act al competiției va avea loc la Sibiu, lucru care i-a nemulțumit teribil pe fani.
Potrivit gsp.ro, Federația Română de Fotbal a încercat să mute finala pe stadionul Ghencea, care are o capacitate considerabil mai mare față de Municipalul din Sibiu.
Sursa citată menționează că Jandarmeria nu va aproba planul de intervenție, în aceeași zi fiind planificat pe Arena Națională un concert al celor de la Metallica, una dintre cele mai populare trupe de thrash metal din lume, alături de formațiile Gojira și Knocked Loose, invitați speciali.
„Când au început discuțiile cu toate forțele implicate în organizarea unui astfel de eveniment, Jandarmeria a sugerat că nu va aproba planul de intervenție pentru finala Cupei jucată la București”, menționează sursa citată.
- FRF a anunaţ preţurile la finala Cupei României! U Cluj – Universitatea Craiova se joacă la Sibiu
- „Nu am avut șmecherie”. Andrei Nicolescu, reacție fermă după ce Dinamo a fost eliminată dramatic din Cupa României
- Doar acum 92 de ani s-a mai întâmplat așa ceva! Cum intră în istorie finala Cupei României din 2026
- Ilie Dumitrescu a avut doi remarcaţi după ce Craiova a eliminat-o dramatic pe Dinamo din cupă: “Joc extraordinar”
- Gestul exemplar făcut de Filipe Coelho, imediat după ce Universitatea Craiova s-a calificat în finala Cupei României