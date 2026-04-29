Finala Cupei României pe stadionul Ghencea? Ce a încercat FRF pentru a împăca suporterii

Daniel Işvanca Publicat: 29 aprilie 2026, 16:43

Trofeul Cupei României / Sportpictures

Finala Cupei României este programată pe data de 13 mai, iar jocul dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova se va disputa pe stadionul Municipal din Sibiu.

Suporterii celor două echipe au făcut scandal din cauza numărului mic de bilete primit, iar Federația Română de Fotbal luase în calcul varianta mutării finalei pe o altă arenă.

FRF a încercat să mute finala Cupei României pe Ghencea. Ce răspuns a primit din partea Jandarmeriei

Universitatea Cluj și Universitatea Craiova sunt cele două finaliste ale Cupei României, iar ambele formații au mase importante de suporteri. Ultimul act al competiției va avea loc la Sibiu, lucru care i-a nemulțumit teribil pe fani.

Potrivit gsp.ro, Federația Română de Fotbal a încercat să mute finala pe stadionul Ghencea, care are o capacitate considerabil mai mare față de Municipalul din Sibiu.

Sursa citată menționează că Jandarmeria nu va aproba planul de intervenție, în aceeași zi fiind planificat pe Arena Națională un concert al celor de la Metallica, una dintre cele mai populare trupe de thrash metal din lume, alături de formațiile Gojira și Knocked Loose, invitați speciali.

„Când au început discuțiile cu toate forțele implicate în organizarea unui astfel de eveniment, Jandarmeria a sugerat că nu va aproba planul de intervenție pentru finala Cupei jucată la București”, menționează sursa citată.

Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Citește și:
Litoralul, înainte de minivacanţa de 1 Mai. Turiştii, întâmpinaţi de ruine, graffiti și clădiri abandonate
Acuzații teribile pentru ministrul Radu Miruță: „A tăiat 80% din buget! Vrea să pună lacătul pe clubul Steaua!”
Cât de gravă este accidentarea lui Marian Aioani? Anunţul oficial făcut de Rapid
Prima veste proastă pentru Luis Enrique! Ce s-a întâmplat după spectacolul din PSG – Bayern Munchen
„Pentru numele lui Dumnezeu, au câștigat!” Trauma din 1966, prima mare înfrângere a Italiei la Cupa Mondială
Atletico Madrid – Arsenal LIVE TEXT (22:00). Duel „încins” pe Metropolitano Stadium
O țară din afara Top 5 poate ajunge să trimită patru echipe în UCL. Scenariul care trebuie să se producă
Dorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semnează
1 Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti” 2 Gigi Becali, ultimele detalii despre noul antrenor de la FCSB: “El e norocosul” 3 „Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!” 4 Florin Tănase a numit antrenorul pe care îl vrea la FCSB: “A avut rezultate incredibile” 5 Radu Drăguşin pleacă în Germania. Şi-a dat acordul pentru un transfer de 20 de milioane de euro! 6 Vestea pe care o așteptau toți fanii Interului! Decizia luată de Procuratură, în scandalul cu arbitraje
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko KopicDinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic