FRF a anunaţ preţurile la finala Cupei României! U Cluj – Universitatea Craiova se joacă la Sibiu

Finala Cupei României 2026 dintre U Cluj şi Universitatea Craiova va avea loc pe 13 mai, pe stadionul din Sibiu. Ambele echipe luptă în continuare şi lupta pentru titlul din Liga 1.
FRF va pune în vânzare biletele la finala Cupei României pe 30 aprilie, în jurul prânzului. Fanii celor două echipei îşi vor putea cumpăra bilete online de pe site-ul bilete.frf.ro.
FRF a anunaţ preţurile la finala Cupei României
Preţurile biletelor puse la vânzare sunt: 50 de lei la peluză, 100 și 150 de lei la tribună şi 10 lei,pentru copiii sub vârsta de 14 ani, care au acces oriunde în cele două tribune, exceptând zona VIP.
“Biletele din sectoarele dedicate publicului general, sub 2.000 de tichete de acces, vor fi disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro, începând de joi, 30 aprilie, la prânz. Celelalte bilete au fost împărțite în mod egal celor două finaliste.
Procesul de vânzare a biletelor din sectoarele rezervate fanilor celor două finaliste se realizează prin intermediul cluburilor, iar cei care doresc tichete în sectoarele dedicate sunt rugați să se intereseze pe canalele de comunicare ale celor două cluburi.
Pentru fiecare comandă se pot achiziționa maximum 4 bilete, excepție făcând comenzile ce includ bilete pentru copii, unde pot fi selectate până la 5 locuri.
Accesul pe stadion al fiecărei persoane, indiferent de vârstă, se face în baza unui bilet valabil în format digital sau printat și a actului de identitate”, a anunţat FRF pe site-ul oficial.
U Cluj şi Universitatea Craiova se vor întâlni în finala Cupei României, după ce în semifinale au ajuns până la loviturile de departajare. “Şepcile roşii” au trecut de FC Argeş, în timp ce oltenii au trecut de Dinamo.
