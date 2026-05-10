Arbitrul contestat în trecut de Universitatea Craiova va conduce finala Cupei României cu U Cluj

Comisia Centrală a Arbitrilor a anunțat brigada de arbitri care va conduce finala Cupei României dintre Universitatea Craiova şi U Cluj, meci ce se va desfăşura la Sibiu, miercuri, 13 mai.

“La centru se va afla Marian Barbu (37 de ani), aflat în fața primei sale finale de Cupa României din carieră. Arbitrul din Făgăraș va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Marius Badea, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat Ionuț Coza.

În camera VAR se vor afla Iulian Dima (arbitru VAR) și Cristina Trandafir (arbitru AVAR). Brigada este completată de rezerva de asistent Alexandru Vodă, iar prestația oficialilor va fi monitorizată de observatorul Adrian Comănescu“, se arată pe frf.ro.

“Marian Barbu traversează unul dintre cele mai bune sezoane ale carierei, fiind un arbitru constant delegat atât în competițiile interne, cât și în cele organizate de UEFA.