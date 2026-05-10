Arbitrul contestat în trecut de Universitatea Craiova va conduce finala Cupei României cu U Cluj

Comisia Centrală a Arbitrilor a anunțat brigada de arbitri care va conduce finala Cupei României dintre Universitatea Craiova şi U Cluj, meci ce se va desfăşura la Sibiu, miercuri, 13 mai.
“La centru se va afla Marian Barbu (37 de ani), aflat în fața primei sale finale de Cupa României din carieră. Arbitrul din Făgăraș va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Marius Badea, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat Ionuț Coza.
Marian Barbu va conduce finala Cupei României
În camera VAR se vor afla Iulian Dima (arbitru VAR) și Cristina Trandafir (arbitru AVAR). Brigada este completată de rezerva de asistent Alexandru Vodă, iar prestația oficialilor va fi monitorizată de observatorul Adrian Comănescu“, se arată pe frf.ro.
“Marian Barbu traversează unul dintre cele mai bune sezoane ale carierei, fiind un arbitru constant delegat atât în competițiile interne, cât și în cele organizate de UEFA.
În sezonul 2025/2026, Barbu a condus 20 de partide în SuperLigă (incluzând sezonul regular, play-off și play-out). A fost, de asemenea, arbitrul ales pentru a conduce Supercupa României 2025 dintre FCSB și CFR Cluj, acesta fiind primul meci cu un trofeu pe masă din palmaresul său“, a adăugat FRF.
Craiova l-a contestat în trecut pe Marian Barbu
De-a lungul timpului, oltenii l-au contestat în mai multe rânduri pe centralul Barbu. Cel mai dur a fost Sorin Cârţu, care, anul trecut, spunea că arbitrul este un simpatizant al FCSB, vorbe pentru care a fost amendat cu 5.000 de lei.
”Concluzia pe care am tras-o pentru tot restul fotbalului este că, pentru mine, Barbu ăsta, de la Brașov, este un simpatizant al FCSB. Pentru că nu întâmplător apari la anumite partide”, spunea Cârțu.
- Finala Cupei României pe stadionul Ghencea? Ce a încercat FRF pentru a împăca suporterii
- FRF a anunaţ preţurile la finala Cupei României! U Cluj – Universitatea Craiova se joacă la Sibiu
- „Nu am avut șmecherie”. Andrei Nicolescu, reacție fermă după ce Dinamo a fost eliminată dramatic din Cupa României
- Doar acum 92 de ani s-a mai întâmplat așa ceva! Cum intră în istorie finala Cupei României din 2026
- Ilie Dumitrescu a avut doi remarcaţi după ce Craiova a eliminat-o dramatic pe Dinamo din cupă: “Joc extraordinar”