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Un nou transfer la Rapid de la Genoa! Jucătorul pe care Daniel Pancu îl aşteaptă în Giuleşti

Bogdan Stănescu Publicat: 23 iulie 2026, 17:08

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Un nou transfer la Rapid de la Genoa! Jucătorul pe care Daniel Pancu îl aşteaptă în Giuleşti

Daniel Pancu, pe banca Rapidului, la meciul cu Sepsi / Sport Pictures

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După împrumutul slovenului Alin Kumer Celik (19 ani), Rapid încearcă să mai aducă sub formă de împrumut un fotbalist de la cealaltă echipă patronată de Dan Şucu (63 de ani), Genoa.

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Potrivit gsp.ro, Rapid vrea să îl împrumute pe mijlocaşul central Chec Bebel Doumbia (18 ani). Sezonul trecut Doumbia a evoluat sub formă de împrumut la Altamura, echipă din liga a treia italiană. A jucat acolo 22 de meciuri, marcând un gol. Originar din Burkina Faso, Doumbia are 1.93 metri înălţime.

Rapid încearcă să îl împrumute pe Chec Bebel Doumbia de la Genoa

Doumbia e cotat la 400.000 de euro de către transfermarkt.com. Genoa plătea 500.000 de euro la sfârşitul lui ianuarie 2026 pentru a-l aduce de la Team Altamura.

După transfer l-a lăsat sub formă de împrumut la formaţia din liga a treia italiană. Împrumutul la această echipă a expirat, iar Rapid încearcă să profite de această situaţie.

Rapid îl cedează pe Andrei Borza la formaţia Corumspor, din Turcia. Au fost aduşi, în această vară, în afară de Celik, Bubanja, mijlocaş central, Mohammed Kamara, extremă stânga, Jason Kodor, atacant, Daniel Graovac, fundaş central, venit liber de la FCSB şi Ştefan Senciuc, fundaş dreapta, venit de la CFR Cluj.

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Au plecat Tobias Christensen, Elvir Koljić, Diogo Mendes, Daniel Paraschiv, Leo Bolgado şi Robert Bădescu.

 

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