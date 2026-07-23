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Apel disperat din partea echipei din Liga 1: „Am cheltuit tot!”

Mihai Alecu Publicat: 23 iulie 2026, 17:24

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Apel disperat din partea echipei din Liga 1: „Am cheltuit tot!

Probleme financiare pentru Dioszegi. Foto: Sport Pictures

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Liga 1 a început şi unele echipe au deja probleme financiare după ce a trecut o singură rundă din nou sezon competiţional.

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Laszlo Dioszegi, omul cu banii de la Sepsi, a dezvăluit că formaţia din Covasna are probleme din ce în ce mai mari cu banii, asta în urma schimbării guvernului din Ungaria, acolo unde Peter Magyar a câştigat alegerile în faţa lui Viktor Orban.

Laszlo Dioszegi recunoaşte problemele de la Sepsi şi face un apel

Sepsi a fost un singur an în liga secundă şi a reuşit să promoveze în primul eşalon, însă acum gruparea din Sfântu Gheorghe are noi probleme. Dioszegi a recunoscut că nu poate susţine financiar echipa în condiţiile în care statul maghiar nu mai dă bani la echipă aşa cum s-a întâmplat în mandatul lui Viktor Orban.

„Am cheltuit fiecare forint pentru ceea ce ni s-a dat. Avem 550 de copii în academie și trebuie să întreținem clubul. Un oraș de 40-50.000 de locuitori nu poate susține singur o echipă de prima ligă în România”, a spus Laszlo Dioszegi.

Omul de afaceri a ţinut însă să facă o precizare pentru a-i linişti pe suporteri.

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„Sigur, nu este sfârșitul lumii. Cluburile românești demonstrează că se poate funcționa și cu datorii uriașe. În prima ligă sunt cel puțin cinci, poate chiar zece cluburi foarte îndatorate”, a mai spus acesta.

Sepsi, eşec în ultimele minute în confruntarea cu Rapid din prima etapă a Ligii 1

Cei de la Sepsi au avut parte de o primă partidă dificilă la revenirea în Liga 1, în Giuleşti, contra celor de la Rapid. Gruparea din Covasna a rezistat aproape tot meciul fără să primească gol, însă Alex Paşcanu a profitat de o eroare în defensivă şi a adus victoria pentru trupa lui Daniel Pancu.

De menţionat că din startul părţii secunde cei de la Sepsi au jucat cu un om în minus după ce Alin Dobrosavlevici a văzut cartonaşul roşu pentru un fault în calitate de ultim apărător.

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