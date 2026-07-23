Apel disperat din partea echipei din Liga 1: „Am cheltuit tot!”

Liga 1 a început şi unele echipe au deja probleme financiare după ce a trecut o singură rundă din nou sezon competiţional.
Laszlo Dioszegi, omul cu banii de la Sepsi, a dezvăluit că formaţia din Covasna are probleme din ce în ce mai mari cu banii, asta în urma schimbării guvernului din Ungaria, acolo unde Peter Magyar a câştigat alegerile în faţa lui Viktor Orban.
Laszlo Dioszegi recunoaşte problemele de la Sepsi şi face un apel
Sepsi a fost un singur an în liga secundă şi a reuşit să promoveze în primul eşalon, însă acum gruparea din Sfântu Gheorghe are noi probleme. Dioszegi a recunoscut că nu poate susţine financiar echipa în condiţiile în care statul maghiar nu mai dă bani la echipă aşa cum s-a întâmplat în mandatul lui Viktor Orban.
„Am cheltuit fiecare forint pentru ceea ce ni s-a dat. Avem 550 de copii în academie și trebuie să întreținem clubul. Un oraș de 40-50.000 de locuitori nu poate susține singur o echipă de prima ligă în România”, a spus Laszlo Dioszegi.
Omul de afaceri a ţinut însă să facă o precizare pentru a-i linişti pe suporteri.
„Sigur, nu este sfârșitul lumii. Cluburile românești demonstrează că se poate funcționa și cu datorii uriașe. În prima ligă sunt cel puțin cinci, poate chiar zece cluburi foarte îndatorate”, a mai spus acesta.
Sepsi, eşec în ultimele minute în confruntarea cu Rapid din prima etapă a Ligii 1
Cei de la Sepsi au avut parte de o primă partidă dificilă la revenirea în Liga 1, în Giuleşti, contra celor de la Rapid. Gruparea din Covasna a rezistat aproape tot meciul fără să primească gol, însă Alex Paşcanu a profitat de o eroare în defensivă şi a adus victoria pentru trupa lui Daniel Pancu.
De menţionat că din startul părţii secunde cei de la Sepsi au jucat cu un om în minus după ce Alin Dobrosavlevici a văzut cartonaşul roşu pentru un fault în calitate de ultim apărător.
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