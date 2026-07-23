„Datorită lui sunt aici” Primul interviu al lui Karim Adeyemi ca jucător al Barcelonei! Ce a spus despre noii săi colegi

Karim Adeyemi, la primul interviu ca jucător al Barcelonei / captura video X Barcelona

Karim Adeyemi (24 de ani) a oferit primul interviu ca jucător al Barcelonei, după ce a semnat cu echipa campioană a Spaniei.

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Adeyemi a spus că antrenorul Hansi Flick (61 de ani) e motivul principal pentru care a venit la Barcelona. El a numit-o pe Barca „cel mai bun club din lume”. A insistat asupra acestui lucru, spunând de două ori asta în primul său interviu ca jucător al Barcei.

Karim Adeyemi: „Am semnat cu cel mai bun club din lume”

„Am semnat cu cel mai bun club din lume. E o onoare pentru mine, pentru familia mea să joc aici.

Vrem să câştigăm tot, să arătăm ce club suntem. Avem jucători grozavi, sper să îi pot ajuta.

Pentru mine e special (n.r: Hansi Flick), e un motiv important pentru care sunt aici. Îi mulţumesc foarte mult pentru ce a făcut pentru mine.