„Datorită lui sunt aici” Primul interviu al lui Karim Adeyemi ca jucător al Barcelonei! Ce a spus despre noii săi colegi

Karim Adeyemi (24 de ani) a oferit primul interviu ca jucător al Barcelonei, după ce a semnat cu echipa campioană a Spaniei.
Adeyemi a spus că antrenorul Hansi Flick (61 de ani) e motivul principal pentru care a venit la Barcelona. El a numit-o pe Barca „cel mai bun club din lume”. A insistat asupra acestui lucru, spunând de două ori asta în primul său interviu ca jucător al Barcei.
Karim Adeyemi: „Am semnat cu cel mai bun club din lume”
„Am semnat cu cel mai bun club din lume. E o onoare pentru mine, pentru familia mea să joc aici.
Vrem să câştigăm tot, să arătăm ce club suntem. Avem jucători grozavi, sper să îi pot ajuta.
Pentru mine e special (n.r: Hansi Flick), e un motiv important pentru care sunt aici. Îi mulţumesc foarte mult pentru ce a făcut pentru mine.
M-a ajutat să ajung la echipa naţională, iar acum cred că e şi mai mult de atât, m-a ajutat să vin la un club unic. Cel mai mare club din lume, aşa cum am mai spus.
Îi sunt foarte recunoscător (n.r: lui Hansi Flick), sper să arăt cât de recunoscător îi sunt şi pe gazon”, a declarat Karim Adeyemi în interviul postat de Barcelona pe contul oficial de X.
Adeyemi: „Flick is a big part of why I’m here.” pic.twitter.com/aEJ2jZ7dDP
— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2026
Barcelona a plătit 22 de milioane de euro pentru Adeyemi, jucător cotat la 40 de milioane de euro de site-ul de specialitate transfermarkt.com.
7 goluri şi 4 assist-uri a reuşit Adeyemi în campionat, pentru Borussia Dortmund, în cele 28 de meciuri jucate în sezonul trecut. A marcat 3 goluri şi a dat 2 assist-uri în cele 9 meciuri jucate în Liga Campionilor.
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