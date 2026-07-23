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„Datorită lui sunt aici” Primul interviu al lui Karim Adeyemi ca jucător al Barcelonei! Ce a spus despre noii săi colegi

Bogdan Stănescu Publicat: 23 iulie 2026, 17:35

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„Datorită lui sunt aici Primul interviu al lui Karim Adeyemi ca jucător al Barcelonei! Ce a spus despre noii săi colegi

Karim Adeyemi, la primul interviu ca jucător al Barcelonei / captura video X Barcelona

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Karim Adeyemi (24 de ani) a oferit primul interviu ca jucător al Barcelonei, după ce a semnat cu echipa campioană a Spaniei.

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Adeyemi a spus că antrenorul Hansi Flick (61 de ani) e motivul principal pentru care a venit la Barcelona. El a numit-o pe Barca „cel mai bun club din lume”. A insistat asupra acestui lucru, spunând de două ori asta în primul său interviu ca jucător al Barcei.

Karim Adeyemi: „Am semnat cu cel mai bun club din lume”

„Am semnat cu cel mai bun club din lume. E o onoare pentru mine, pentru familia mea să joc aici.

Vrem să câştigăm tot, să arătăm ce club suntem. Avem jucători grozavi, sper să îi pot ajuta.

Pentru mine e special (n.r: Hansi Flick), e un motiv important pentru care sunt aici. Îi mulţumesc foarte mult pentru ce a făcut pentru mine.

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M-a ajutat să ajung la echipa naţională, iar acum cred că e şi mai mult de atât, m-a ajutat să vin la un club unic. Cel mai mare club din lume, aşa cum am mai spus.

Îi sunt foarte recunoscător (n.r: lui Hansi Flick), sper să arăt cât de recunoscător îi sunt şi pe gazon”, a declarat Karim Adeyemi în interviul postat de Barcelona pe contul oficial de X.

 

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Barcelona a plătit 22 de milioane de euro pentru Adeyemi, jucător cotat la 40 de milioane de euro de site-ul de specialitate transfermarkt.com.

7 goluri şi 4 assist-uri a reuşit Adeyemi în campionat, pentru Borussia Dortmund, în cele 28 de meciuri jucate în sezonul trecut. A marcat 3 goluri şi a dat 2 assist-uri în cele 9 meciuri jucate în Liga Campionilor.

 

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