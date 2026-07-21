Ilie Năstase s-a schimbat radical după ce a împlinit 80 de ani. Primul număr 1 din istoria ATP şi-a serbat duminică ziua de naştere pe Bosfor, alături de Ioana, soţia sa. O zi mai târziu, fostul mare tenismen a avut încă un motiv de sărbătoare, după ce luni a fost şi ziua lui de nume.

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Ilie Năstase pare că a trecut de perioada complicată a vieţii sale, fiind aproape de a divorţa de Ioana, actuala soţie. Lucrurile sunt din ce în ce mai bune între cei doi, care şi-au găsit liniştea. De altfel, liniştea este singurul lucru pe care îl vrea în acest moment Ilie Năstase.

Ilie Năstase, schimbare radicală după ce a împlinit 80 de ani. Soția Ioana a confirmat: „Mergem la mănăstire”

„Am petrecut cu soția, suntem în Istanbul. Suntem liniștiți, suntem aici pe Bosfor. Suntem la un hotel unde mergem de aproape nouă ani. Pe malul Bosforului, o să luăm masa acolo frumos. Ioana știe să înoate în piscină, eu nu știu să înot. Sănătate, liniște sufletească (n.r. – ce i-a urat soția).

De aici o să mergem la mănăstirea noastră de la Nechit, Piatra-Neamț. Noi ne simțim bine în acest moment, să continue așa, liniștea aceasta pe care o avem, altceva nu îmi doresc”, a declarat Ilie Năstase, la Antena Stars.

Ioana, soţia lui Ilie Năstase, a dezvăluit că fostul tenismen s-a schimbat foarte mult în bine în ultima perioadă, iar dorinţa acestuia de a merge la mănăstire o bucură foarte mult: