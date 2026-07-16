Messi și Enzo au găsit sticla lui Pickford după meci! Reacția amuzantă pe care au avut-o când au văzut ce notase

Messi și colegii săi au găsit sticla lui Pickford după partidă / captură ESPN

Argentina va juca finala Campionatului Mondial în fața Spaniei, duminică seară de la ora 22:00 în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. A fost o atmosferă de petrecere sud-americană la Atlanta după victoria în fața Angliei.

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Jucătorii Argentinei au sărbătorit cu fanii minute în șir după fluierul de final. Iar Messi și colegii săi au avut parte și de un moment inedit.

Ce scria pe sticla lui Pickford

Conform spaniolilor de la Marca, jucătorii Albiceleste au găsit sticla cu apă a lui Jordan Pickford pe care acesta avea notate toate informațiile cu privire la execuțiile la penalty-uri ale jucătorilor Argentinei.

În imaginile surprinse de ESPN, Nico Gonzalez și Enzo Fernandez îl cheamă pe Leo Messi să-i arate ce scria pe sticlă, iar jucătorii Argentinei se distrează de minune.