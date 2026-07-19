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Drăgușin se simte ca acasă la Fiorentina! Pariul pe care îl face la revenirea în Serie A: „Sunt convins de asta!”

Sebastian Ujica Publicat: 19 iulie 2026, 17:00

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Drăgușin se simte ca acasă la Fiorentina! Pariul pe care îl face la revenirea în Serie A: Sunt convins de asta!”

Radu Drăgușin a fost adus în această vară de Fiorentina sub formă de împrumut

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Radu Drăgușin se simte excelent la Fiorentina, după sezoanele mai curând ratate la Tottenham.

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Împrumutat la echipa din Serie A, Fiorentina are clauză pentru un transfer definitiv.

Drăgușin, ca acasă la Fiorentina

Înainte de primul meci amical al verii, contra echipei Primavera a clubului, Drăgușin a acordat un interviu pentru site-ul oficial al clubului.

„A fost foarte bine. Tragem tare cu două ședințe în fiecare zi. Vrem să fim pregătiți pentru startul sezonului. (nr. colegii) m-au primit incredibil. Îi știam deja pe mulți dintre ei și asta a făcut ca lucrurile să fie mai ușoare pentru a mă integra.

Suntem cu toții concentrați pe noul sezon. Toată lumea este flămândă să progresăm și să câștigăm. Sunt convins că vom avea un sezon grozav împreună” a spus Radu Drăgușin pentru site-ul oficial al Fiorentinei.

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