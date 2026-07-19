Drăgușin se simte ca acasă la Fiorentina! Pariul pe care îl face la revenirea în Serie A: „Sunt convins de asta!”

Radu Drăgușin se simte excelent la Fiorentina, după sezoanele mai curând ratate la Tottenham.
Împrumutat la echipa din Serie A, Fiorentina are clauză pentru un transfer definitiv.
Drăgușin, ca acasă la Fiorentina
Înainte de primul meci amical al verii, contra echipei Primavera a clubului, Drăgușin a acordat un interviu pentru site-ul oficial al clubului.
„A fost foarte bine. Tragem tare cu două ședințe în fiecare zi. Vrem să fim pregătiți pentru startul sezonului. (nr. colegii) m-au primit incredibil. Îi știam deja pe mulți dintre ei și asta a făcut ca lucrurile să fie mai ușoare pentru a mă integra.
Suntem cu toții concentrați pe noul sezon. Toată lumea este flămândă să progresăm și să câștigăm. Sunt convins că vom avea un sezon grozav împreună” a spus Radu Drăgușin pentru site-ul oficial al Fiorentinei.
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