„Eroul” Argentinei ia în calcul retragerea de la națională, după finala pierdută cu Spania. Anunț de ultim moment

Portarul naţionalei de fotbal a Argentinei, Emiliano „Dibu” Martinez, se întreabă dacă „este momentul să facă un pas în spate” după înfrângerea suferită duminică în faţa Spaniei în finala Cupei Mondiale, într-un mesaj postat marţi pe contul său de Instagram.

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„Am visat că am câştigat-o din nou, am visat să o aduc înapoi în Argentina şi să scriu istorie încă o dată„, a spus jucătorul în vârstă de 33 de ani.

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„Adevărul este că durerea e greu de explicat. Acum trebuie să mă gândesc la multe lucruri, să văd cum să merg mai departe şi să mă întreb dacă e momentul să fac un pas în spate”, a continuat Martinez.

„Îmi pare sincer rău; chiar am făcut tot ce mi-a stat în putinţă pentru a-mi ajuta ţara şi coechipierii”, şi-a încheiat el mesajul.

Cu 11 intervenţii, Martinez a fost cel mai bun jucător argentinian din finală, însă nu a putut face nimic la golul marcat de Ferran Torres în prelungiri.