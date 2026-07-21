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„Eroul” Argentinei ia în calcul retragerea de la națională, după finala pierdută cu Spania. Anunț de ultim moment

Viviana Moraru Publicat: 21 iulie 2026, 15:36

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Eroul” Argentinei ia în calcul retragerea de la națională, după finala pierdută cu Spania. Anunț de ultim moment

Jucătorii Argentinei, la startul finalei cu Spania/ Profimedia

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Portarul naţionalei de fotbal a Argentinei, Emiliano „Dibu” Martinez, se întreabă dacă „este momentul să facă un pas în spate” după înfrângerea suferită duminică în faţa Spaniei în finala Cupei Mondiale, într-un mesaj postat marţi pe contul său de Instagram.

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Am visat că am câştigat-o din nou, am visat să o aduc înapoi în Argentina şi să scriu istorie încă o dată„, a spus jucătorul în vârstă de 33 de ani.

Dibu Martinez ia în calcul retragerea din naționala Argentinei

Adevărul este că durerea e greu de explicat. Acum trebuie să mă gândesc la multe lucruri, să văd cum să merg mai departe şi să mă întreb dacă e momentul să fac un pas în spate”, a continuat Martinez.

Îmi pare sincer rău; chiar am făcut tot ce mi-a stat în putinţă pentru a-mi ajuta ţara şi coechipierii”, şi-a încheiat el mesajul.

Cu 11 intervenţii, Martinez a fost cel mai bun jucător argentinian din finală, însă nu a putut face nimic la golul marcat de Ferran Torres în prelungiri.

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Portarul lui Aston Villa a adunat 67 de selecţii pentru echipa „albicelest”, echipă în cadrul căreia a devenit un om de bază încă de la debutul său internaţional din 2021, având un rol important, în special, în victoria obţinută la loviturile de departajare împotriva Franţei în finala Cupei Mondiale 2022.

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