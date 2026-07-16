Ce pensie încasează Ioan Andone de la statul român: „Am avut salariul mic, nu mi-au plătit impozitele”

Ioan Andone (66 de ani) a dezvăluit ce pensie încasează lunar de la statul român. Acesta nu s-a ferit să recunoască suma care-i intră în conturi, după o viaţă dedicată fotbalului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ioan Andone a dezvăluit, la emisiunea „Furnicuţele”, de la Antena 1, faptul că pensia sa este de 4000 de lei. Acesta a povestit că în sportul românesc, nu se plătesc întotdeauna impozitele către stat.

Ce pensie încasează Ioan Andone de la statul român

Ioan Andone a mai declarat că la începuturile carierei sale, pe vremea când antrena Sportul Studenţesc, salariul său a fost unul mic. Ulterior, la echipele unde a făcut performanţă, anume Dinamo şi CFR Cluj, salariul său a crescut considerabil.

„(N.r. Ce pensie aveţi?) Sincer, 4000 de lei. În sport, în general, cluburile nu au avut bani să plătească impozitele, din cauza asta. Eu am avut salarii foarte bune în România. Și la Dinamo, și la CFR. La început, când am antrenat la Sportul, pot să spun că am avut salariul mai mic, dar nu au plătit impozitele cluburile.

Au intrat în faliment, a apărut alt club și m-am dus acum la 65 de ani cu actele și mi s-a spus că nu mi s-au plătit impozitele și nu îmi pot socoti anii. Altfel trebuia să am și eu o pensie de parlamentar, de senator, de procuror, judecător. Dacă se plăteau impozitele, atât îmi ieșea”, a declarat Ioan Andone, la Antena 1.