„Regreţi despărţirea de Ilie Năstase?” Răspunsul lui Brigitte, la 8 ani de la divorţul de fostul tenismen

Brigitte Pastramă se află în relaţii amicale cu fostul ei soţ, Ilie Năstase. După despărţirea de fostul număr 1 ATP, Brigitte s-a căsătorit cu Florin Pastramă.

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Ilie Năstase s-a recăsătorit şi el, cu Ioana Simion. Ilie şi Ioana sunt în prezent în proces de divorţ. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Brigitte Pastramă, despre Ilie Năstase: „L-am iubit foarte mult. Îmi doresc să fie fericit”

„(n.r: Regreţi despărţirea de Ilie Năstase?) Nu pot să îți răspund la o astfel de întrebare, pentru că am un alt soț. Dacă nu aș avea soț, ți-aș răspunde. Totuși, este o întrebare care nu are răspuns, pentru că sunt într-o căsnicie fericită, în care ne susținem reciproc. Eu am intrat în această căsnicie pentru sufletul meu și pentru a-mi găsi liniștea. Pe vremea aia aveam nevoie de un umăr de carne. La început, am avut îndoieli, dar am zis «Doamne, am greșit sau n-am greșit, dar, dacă crezi asta, schimbă Tu ce e de schimbat»”, a declarat Brigitte Pastramă, citată de spynews.ro.

Brigitte Pastramă a subliniat că l-a iubit foarte mult pe fostul tenismen. Ea a vorbit şi despre mesajul pe care Ilie Năstase i l-a transmis, prin intermediul soţului ei, Florin Pastramă. Fostul lider mondial a felicitat-o pe Brigitte pentru activitatea ei ca designer vestimentar.

„I-a zis: «Ce face nebuna? E bine, îmi place că face lucruri faine. Să o țină tot așa!». Pentru mine a fost foarte important ca după atâta timp familia lui să mă aprecieze și e foarte important pentru mine să văd că el este bine. Să știi că eu l-am iubit pe el, chiar dacă soțul meu actual mă așteaptă acolo. Eu l-am iubit foarte mult pe Ilie. Dumnezeu mi-a schimbat viața prin el. Nu am cum să nu îi doresc tot binele din lume. Am avut de multe ori regrete că m-am despărțit de el, la momentul acela. Fiind însă foarte orgolioasă, nu am putut să îi spun. Sunt foarte bucuroasă dacă lui îi merge bine. Îmi doresc să fie fericit”, a mai spus Brigitte Pastramă, pentru sursa citată.