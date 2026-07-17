„Regreţi despărţirea de Ilie Năstase?” Răspunsul lui Brigitte, la 8 ani de la divorţul de fostul tenismen

Brigitte Pastramă se află în relaţii amicale cu fostul ei soţ, Ilie Năstase. După despărţirea de fostul număr 1 ATP, Brigitte s-a căsătorit cu Florin Pastramă.
Ilie Năstase s-a recăsătorit şi el, cu Ioana Simion. Ilie şi Ioana sunt în prezent în proces de divorţ. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)
Brigitte Pastramă, despre Ilie Năstase: „L-am iubit foarte mult. Îmi doresc să fie fericit”
„(n.r: Regreţi despărţirea de Ilie Năstase?) Nu pot să îți răspund la o astfel de întrebare, pentru că am un alt soț. Dacă nu aș avea soț, ți-aș răspunde. Totuși, este o întrebare care nu are răspuns, pentru că sunt într-o căsnicie fericită, în care ne susținem reciproc. Eu am intrat în această căsnicie pentru sufletul meu și pentru a-mi găsi liniștea. Pe vremea aia aveam nevoie de un umăr de carne. La început, am avut îndoieli, dar am zis «Doamne, am greșit sau n-am greșit, dar, dacă crezi asta, schimbă Tu ce e de schimbat»”, a declarat Brigitte Pastramă, citată de spynews.ro.
Brigitte Pastramă a subliniat că l-a iubit foarte mult pe fostul tenismen. Ea a vorbit şi despre mesajul pe care Ilie Năstase i l-a transmis, prin intermediul soţului ei, Florin Pastramă. Fostul lider mondial a felicitat-o pe Brigitte pentru activitatea ei ca designer vestimentar.
„I-a zis: «Ce face nebuna? E bine, îmi place că face lucruri faine. Să o țină tot așa!». Pentru mine a fost foarte important ca după atâta timp familia lui să mă aprecieze și e foarte important pentru mine să văd că el este bine. Să știi că eu l-am iubit pe el, chiar dacă soțul meu actual mă așteaptă acolo. Eu l-am iubit foarte mult pe Ilie. Dumnezeu mi-a schimbat viața prin el. Nu am cum să nu îi doresc tot binele din lume. Am avut de multe ori regrete că m-am despărțit de el, la momentul acela. Fiind însă foarte orgolioasă, nu am putut să îi spun. Sunt foarte bucuroasă dacă lui îi merge bine. Îmi doresc să fie fericit”, a mai spus Brigitte Pastramă, pentru sursa citată.
Ilie Năstase şi Brigitte au divorţat în octombrie 2018. Ei se căsătoriseră pe 17 iunie 2013, la Timişoara.
Anul 2027 va fi “Anul Ilie Năstase”
Dacă 2026 este „Anul Nadia” în România, împlinindu-se 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii, obţinut de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal, Ilie Năstase va avea şi el parte de acelaşi gest de recunoştinţă din partea statului român. În 2027, atunci când fostul lider mondial va împlini 80 de ani, va fi „Anul Ilie Năstase” în România.
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat în primăvara acestui an decretul prin care se instituie „Anul Ilie Năstase” în 2027, în România. Anterior proiectul a fost votat în Parlament.
„Fiind primul număr unu mondial din istoria ATP, Ilie Năstase a rămas unul dintre foarte puţinii jucători de tenis de câmp ai lumii, din toate timpurile, care au depăşit borna celor 100 de turnee câştigate în palmares. Totodată, el deţine şi în prezent recordul celui mai bun procentaj de victorii în ceea ce azi numim ATP Tour Finals, competiţia care reuneşte, la final, cei mai buni sportivi din tenisul masculin mondial. Personalitate revoluţionară, atât în tehnica sportului pe care l-a dominat la scară mondială, cât şi dincolo de sfera acestuia, a fost primul sportiv profesionist din istorie contractat pentru reprezentare de una dintre cele mai mari companii ale acestui domeniu”, susţineau iniţiatorii proiectului legislativ.
- Ce pensie încasează Ioan Andone de la statul român: „Am avut salariul mic, nu mi-au plătit impozitele”
- Messi și Enzo au găsit sticla lui Pickford după meci! Reacția amuzantă pe care au avut-o când au văzut ce notase
- (P) Cum s-au împletit cazinourile cu marile evenimente sportive internaționale
- Care a fost, de fapt, cauza reală a decesului lui Gabi Mureşan
- Simona Halep i-a dat replica fiului lui Ion Țiriac după ce s-a afișat alături de noul iubit în loja regală de la Wimbledon