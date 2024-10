"Împreună de 30 de ani" Leonard Doroftei, dezvăluiri rare despre realția cu soția sa! Care e secretul căsniciei: "Ea m-a învățat" - Antena Sport

Am supărat-o zilele trecute că nu fac curățenie în cameră, că nu am mâncat tot din farfurie. Nu am supărat-o, de ce să o supăr? E o persoană bună și iubitoare și nu vreau să o super.

Sunt un soț bun. Sunt un om fericit. Chiar pot să spun că am o familie, pe care nu am avut-o ca și copil”, a spus Leonard Doroftei, citat de wowbiz.ro.

Adevărul despre fiul lui Leonard Doroftei

Adevărul despre fiul lui Leonard Doroftei şi averea sa a fost făcut public chiar de marele nostru campion. În trecut, s-a scris că acesta ar fi devenit deja milionar în dolari, după plecarea în Canada.

Totuşi, situaţia lui nu ar fi chiar asta: câştigurile din imobliare nu ar fi la acest nivel. În trecut, Adrian Doroftei explica cum a renunţat să îşi cumpere o maşină scumpă, gândindu-se la românii care abia au ce mânca.

„Să nu vorbim despre asta! Sunt legende, câini cu covrigi în coadă… Băiatul își face banii, e băiat deștept, știe să își facă banii, dar nu vorbim de milioane.

Nu e rău, îmi place cum gândiți, nu e rău. Banii nu se fac așa peste noapte atâta timp cât muncești, trebuie timp, trebuie răbdare, trebuie făcute investiții. Nu se fac peste noapte, că nu suntem columbieni”, a spus Doroftei, citat de sport.ro.

Adrian Doroftei a lucrat, iniţial, în cadrul unei companii aeriane, însă a decis să meargă pe cont propriu. Acesta a intrat în domeniul afacerilor imobiliare şi îi merge de minune, chiar dacă nu face milioane, așa cum s-a scris.