Încă un mare motiv de bucurie pentru David Popovici, după ce a împlinit 21 de ani. Anunţul iubitei lui - Antena Sport

David Popovici a avut încă un mare motiv de bucurie, în ziua în care împlinit 21 de ani. Campionul român a sărbătorit şi cinci ani de relaţie cu iubita lui.

David Popovici şi Taisia Niţuleasa, partenera lui, s-au fotografiat împreună pe 15 septembrie, ziua în care David Popovici a împlinit 21 de ani (vezi galeria foto de la finalul articolului).

Încă un mare motiv de bucurie pentru David Popovici, după ce a împlinit 21 de ani

Taisia Niţuleasa i-a urat “la mulţi ani” lui David Popovici. Ea a ţinut să menţioneze şi faptul că tot pe 15 septembrie, se împlinesc cinci ani de când formează un cuplu cu campionul român.

“21 de ani fericiţi. Şi cinci ani fericiţi pentru noi”, a transmis Taisia Niţuleasa, pe contul ei de Instagram, de ziua lui David Popovici.

David Popovici s-a născut la 15 septembrie 2004 în Bucureşti şi a început înotul la vârsta de patru ani, la bazinul „Lia Manoliu“, la recomandarea unui medic ortoped pentru a corecta scolioza aflată în stadiu incipient.