Încă un mare motiv de bucurie pentru David Popovici, după ce a împlinit 21 de ani. Anunţul iubitei lui - Antena Sport

David Popovici a avut încă un mare motiv de bucurie, în ziua în care împlinit 21 de ani. Campionul român a sărbătorit şi cinci ani de relaţie cu iubita lui.
David Popovici şi Taisia Niţuleasa, partenera lui, s-au fotografiat împreună pe 15 septembrie, ziua în care David Popovici a împlinit 21 de ani (vezi galeria foto de la finalul articolului).
Încă un mare motiv de bucurie pentru David Popovici, după ce a împlinit 21 de ani
Taisia Niţuleasa i-a urat “la mulţi ani” lui David Popovici. Ea a ţinut să menţioneze şi faptul că tot pe 15 septembrie, se împlinesc cinci ani de când formează un cuplu cu campionul român.
“21 de ani fericiţi. Şi cinci ani fericiţi pentru noi”, a transmis Taisia Niţuleasa, pe contul ei de Instagram, de ziua lui David Popovici.
David Popovici s-a născut la 15 septembrie 2004 în Bucureşti şi a început înotul la vârsta de patru ani, la bazinul „Lia Manoliu“, la recomandarea unui medic ortoped pentru a corecta scolioza aflată în stadiu incipient.
În acest an, Popovici a câştigat în Singapore aurul la 100 m liber şi la 200 m liber, reeditând performanţa sa de la ediţia din 2022. În plus, la 100 m liber a stabilit un record european şi record al competiţiei (46.51).
Popovici a devenit în Singapore singurul înotător din istorie care a reuşit să câştige aurul la 100 m liber şi la 200 m liber la două ediţii ale Campionatului Mondial. De asemenea, românul a înregistrat al doilea timp din istorie la 100 m liber, 46.51, mai bun fiind doar recordul mondial de 46.40 al lui Pan Zhanle, sportiv care în Singapore nu a prins finala.
David Popovici şi-a donat ziua de naştere
David Popovici şi-a donat ziua de naştere pentru copiii şi tinerii excepţionali din programul Bursele DAR, organizat de Fundaţia Hope and Homes for Children. Astfel, alege să transforme cadourile sale în sprijin direct pentru 35 de tineri artişti, sportivi de performanţă şi olimpici la diferite discipline.
“De ziua mea nu vreau cadouri, vreau şanse pentru viitorii campioni. Dragoş scrie poezii şi visează să înoate cu mine. Ana cântă la vioară şi pian, deşi nu are acasă încă o baie funcţională. Laur e campion eurropean la karate. Ei muncesc incredibil de mult, dar au nevoie şi de forţa noastră. Fă şi tu o donaţie şi hai să demonstrăm că, oricât de greu le-a început viaţa, viitorul se poate rescrie. Performanţa se clădeşte cu oameni. Haideţi să fim împreună acei oameni!”, este mesajul transmis de Popovici.
Anul trecut, de ziua sa, a mobilizat aproape 9.000 de donatori individuali în cea mai amplă campanie de strângere de fonduri, prin campania ”Ambasador pentru Acasă”, pentru construcţia unei case familiale, unde se vor muta la finalul anului 11 copii cu nevoi speciale.
