Mihai Stoica, ironie devastatoare pentru Alexandru Dobre după FCSB - Rapid 2-1: "Faimosul căpitan care spunea..." - Antena Sport

Mihai Stoica l-a ironizat pe Alexandru Dobre după ce FCSB a învins-o cu 2-1 pe Rapid, în etapa a 21-a din Liga 1. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a amintit de declaraţiile oferite de căpitanul giuleştenilor, înaintea derby-ului.

Concret, Alexandru Dobre spunea că un rezultat de egalitate cu FCSB nu ar mulţumi-o pe Rapid. Giuleştenii s-au văzut însă învinşi de marea rivală şi pot pierde primul loc, în cazul în care Universitatea Craiova se va impune în partida cu Csikszereda.

Mihai Stoica, ironie devastatoare pentru Alexandru Dobre după FCSB – Rapid 2-1

Mihai Stoica a comentat la postarea unui fan de pe Facebook şi l-a numit pe Alexandru Dobre ca fiind “faimosul căpitan rapidist”, taxându-l pe acesta pentru declaraţiile oferite la începutul meciului.

De asemenea, Mihai Stoica l-a lăudat pe Mihai Toma, jucător înlocuit în minutul 66 cu Alexandru Stoian, subliniind că tânărul mijlocaş s-a descurcat excelent în duelurile cu Alexandru Dobre şi cu Cristi Manea.

“Unpopular opinion: A mai fost pe teren şi Toma cu o primă parte solidă, 4 intercepţii în primele 20 de minute ( 3 cred că în faţa faimosului căpitan rapidist, care spunea că un egal ar fi penibil), multe mingi câştigate în faţa cuplului de internaţionali de seniori Manea – Dobre, plus un şut din întoarcere respins cu dificultate de portarul anului. În partea a doua a fost a fost ajuns din urmă de efortul teribil din prima”, a comentat Mihai Stoica, la postarea lui Sergi Lopez de pe Facebook.