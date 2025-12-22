Mihai Stoica, ironie devastatoare pentru Alexandru Dobre după FCSB - Rapid 2-1: "Faimosul căpitan care spunea..." - Antena Sport

Mihai Stoica l-a ironizat pe Alexandru Dobre după ce FCSB a învins-o cu 2-1 pe Rapid, în etapa a 21-a din Liga 1. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a amintit de declaraţiile oferite de căpitanul giuleştenilor, înaintea derby-ului.
Concret, Alexandru Dobre spunea că un rezultat de egalitate cu FCSB nu ar mulţumi-o pe Rapid. Giuleştenii s-au văzut însă învinşi de marea rivală şi pot pierde primul loc, în cazul în care Universitatea Craiova se va impune în partida cu Csikszereda.
Mihai Stoica, ironie devastatoare pentru Alexandru Dobre după FCSB – Rapid 2-1
Mihai Stoica a comentat la postarea unui fan de pe Facebook şi l-a numit pe Alexandru Dobre ca fiind “faimosul căpitan rapidist”, taxându-l pe acesta pentru declaraţiile oferite la începutul meciului.
De asemenea, Mihai Stoica l-a lăudat pe Mihai Toma, jucător înlocuit în minutul 66 cu Alexandru Stoian, subliniind că tânărul mijlocaş s-a descurcat excelent în duelurile cu Alexandru Dobre şi cu Cristi Manea.
“Unpopular opinion: A mai fost pe teren şi Toma cu o primă parte solidă, 4 intercepţii în primele 20 de minute ( 3 cred că în faţa faimosului căpitan rapidist, care spunea că un egal ar fi penibil), multe mingi câştigate în faţa cuplului de internaţionali de seniori Manea – Dobre, plus un şut din întoarcere respins cu dificultate de portarul anului. În partea a doua a fost a fost ajuns din urmă de efortul teribil din prima”, a comentat Mihai Stoica, la postarea lui Sergi Lopez de pe Facebook.
Ce a spus Alexandru Dobre după FCSB – Rapid 2-1
Căpitanul Rapidului, Alex Dobre (27 de ani), a susţinut că giuleştenii au avut un penalty neacordat la derby-ul pe care l-au pierdut cu FCSB.
“Sunt trist, supărat, nu prea am multe cuvinte să spun, dezamăgitor. Am făcut o primă repriză slabă, în a doua ne-am revenit, am urcat pressing-ul. Se pare că ne-a ieșit, dar nu a fost suficient.
Consider că la Hromada a fost penalty, dar asta este. L-am și rugat pe Istvan Kovacs să vadă faza la monitor… Dar noi cu penalty-urile… nu prea.
FCSB este o echipă care joacă în cupele europene, dar consider că puteam reveni în joc. Cred că i-am dominat spre sfârșit. Sunt trist, dezamăgit, îmi doream victoria foarte mult.
Campionatul este ca un maraton, ai perioade mai bune, mai puțin bune. Vom face un rezumat clar asupra a ce s-a jucat până acum. Sper să arătăm altă față din anul următor, să prindem play-off-ul și să ne ridicăm la standardul suporterilor noștri. Nu pot exprima supărarea pe care o am. Obiectivul nostru este să prindem cupele europene. Dacă câștigăm titlul, este un bonus”, a spus Alex Dobre după meci, pentru digisport.ro.
