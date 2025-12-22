Mihai Stoica, ironie devastatoare pentru Alexandru Dobre după FCSB - Rapid 2-1: "Faimosul căpitan care spunea..." - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica, ironie devastatoare pentru Alexandru Dobre după FCSB – Rapid 2-1: “Faimosul căpitan care spunea…”

Viviana Moraru Publicat: 22 decembrie 2025, 9:51

Mihai Stoica, bucurie la finalul unui meci al FCSB-ului/ Profimedia

Mihai Stoica l-a ironizat pe Alexandru Dobre după ce FCSB a învins-o cu 2-1 pe Rapid, în etapa a 21-a din Liga 1. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a amintit de declaraţiile oferite de căpitanul giuleştenilor, înaintea derby-ului.

Concret, Alexandru Dobre spunea că un rezultat de egalitate cu FCSB nu ar mulţumi-o pe Rapid. Giuleştenii s-au văzut însă învinşi de marea rivală şi pot pierde primul loc, în cazul în care Universitatea Craiova se va impune în partida cu Csikszereda.

Mihai Stoica a comentat la postarea unui fan de pe Facebook şi l-a numit pe Alexandru Dobre ca fiind “faimosul căpitan rapidist”, taxându-l pe acesta pentru declaraţiile oferite la începutul meciului.

De asemenea, Mihai Stoica l-a lăudat pe Mihai Toma, jucător înlocuit în minutul 66 cu Alexandru Stoian, subliniind că tânărul mijlocaş s-a descurcat excelent în duelurile cu Alexandru Dobre şi cu Cristi Manea.

“Unpopular opinion: A mai fost pe teren şi Toma cu o primă parte solidă, 4 intercepţii în primele 20 de minute ( 3 cred că în faţa faimosului căpitan rapidist, care spunea că un egal ar fi penibil), multe mingi câştigate în faţa cuplului de internaţionali de seniori Manea – Dobre, plus un şut din întoarcere respins cu dificultate de portarul anului. În partea a doua a fost a fost ajuns din urmă de efortul teribil din prima”, a comentat Mihai Stoica, la postarea lui Sergi Lopez de pe Facebook.

Ce a spus Alexandru Dobre după FCSB – Rapid 2-1

Căpitanul Rapidului, Alex Dobre (27 de ani), a susţinut că giuleştenii au avut un penalty neacordat la derby-ul pe care l-au pierdut cu FCSB.

“Sunt trist, supărat, nu prea am multe cuvinte să spun, dezamăgitor. Am făcut o primă repriză slabă, în a doua ne-am revenit, am urcat pressing-ul. Se pare că ne-a ieșit, dar nu a fost suficient.

Consider că la Hromada a fost penalty, dar asta este. L-am și rugat pe Istvan Kovacs să vadă faza la monitor… Dar noi cu penalty-urile… nu prea.

FCSB este o echipă care joacă în cupele europene, dar consider că puteam reveni în joc. Cred că i-am dominat spre sfârșit. Sunt trist, dezamăgit, îmi doream victoria foarte mult.

Campionatul este ca un maraton, ai perioade mai bune, mai puțin bune. Vom face un rezumat clar asupra a ce s-a jucat până acum. Sper să arătăm altă față din anul următor, să prindem play-off-ul și să ne ridicăm la standardul suporterilor noștri. Nu pot exprima supărarea pe care o am. Obiectivul nostru este să prindem cupele europene. Dacă câștigăm titlul, este un bonus”, a spus Alex Dobre după meci, pentru digisport.ro.

