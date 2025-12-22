Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul. Anunţul făcut de Mihai Stoica: "E admirabil ce face" - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 22 decembrie 2025, 12:38

Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul. Anunţul făcut de Mihai Stoica: E admirabil ce face

Jucătorii FCSB-ului, la finalul unui meci/ Profimedia

Gigi Becali s-a răzgândit şi e gata să-i prelungească lui Mihai Popescu contractul cu FCSB. Fundaşul s-a accidentat grav la naţională, în meciul cu Austria, din octombrie, şi are şanse mari să nu mai bifeze niciun meci până la finalul sezonului.

Mihai Popescu îşi încheia contractul cu FCSB în vară şi Gigi Becali anunţa că nu i-l va mai prelungi. Totuşi, Mihai Stoica a anunţat o răsturnare de situaţie în privinţa fundaşului central.

Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul lui Mihai Popescu

Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei s-a declarat impresionat de progresele pe care le face stopperul, după ruptura de ligamente suferită. MM a transmis că atitudinea sa este una extraordinară, motiv pentru care urmează să i se ofere o prelungire de contract.

Mihai Popescu va face deplasarea alături de FCSB în cantonamentul din Antalya, acolo unde va merge şi Joyskim Dawa. Fundaşul s-a refăcut complet şi va reveni pe teren în ianuarie.

“Cu noi în cantonament va pleca şi Mihai Popescu, care după două luni de la accidentare, faci nişte progrese extraordinare. Face separat cu Ovidiu Kurti. Până acum, cam bate toate tratatele de medicină, e posibil să-l vedem alergând în Antalya.

El spunea că e meritul staff-ului medical. Nu e, e în primul rând atitudinea ta, nu l-am văzut niciodată încruntat, doar privind înainte şi zâmbind. E un băiat admirabil, ne gândim şi la prelungirea contractului în situaţia asta.

Dawa va merge şi el, se antrenează normal, ar fi putut să joace trei meciuri, dar nu avea sens să riscăm. Putea să joace încă de la Belgrad”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

